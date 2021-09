Megana Mārkla un princis Harijs viesojas "Mahalia Jackson" Ņujorkas skolā

FOTO. Dārglietas par 300 tūkstošiem, apģērbs par 6000 eiro: Megana Mārkla “piemirst”, ka apciemo bērnus no mazturīgām ģimenēm Ieteikt







Princis Harijs un Megana Mārkla, pagājušajā nedēļā viesojās Ņujorkā, kur apmeklēja arī Hārlemas “Mahalia Jackson” skolu, kur mācības apgūst bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem.

Fotogrāfi piefiksēja Saseksas hercogus sirsnīgi apskaujot mazos bērnus, kas amerikāņos izraisījis kārtējo sašutumu – kā zināms, Amerikā šobrīd vērojams ievērojams Covid-19 saslimstības pieaugums un īpaši lipīga un bīstama ir tā dēvētā “Deltas versija”, tamdēļ itin visiem stingri ir noteikts ievērot distanci.

“Twitter” lietotāji sašutuši, ka, visticamāk, šie bērni šobrīd vēl arī nav saņēmuši un iespējams – nesaņems tuvākajā laikā savas Covid-19 vakcīnas, jo ir jaunāki par 12 gadu vecumu.

Tāpat itin visās Amerikas izglītības iestādēs, cīnoties ar pandēmijas Delta uzliesmojumu, obligāta prasība ir valkāt sejas maskas – gan iekštelpās, gan ārā. Maskas skolnieki drīkst noņemt vienīgi ieturot maltīti un piedaloties sporta nodarbībās ārā.

Tomēr daudzi princi Hariju un Meganu Mārklu aizstāvējuši, sakot, ka fotogrāfijās labi redzams – daži bērni bija aizkustināti līdz asarām, apskaujoties ar saviem elkiem.

Megana Mārkla, apmeklējot skolu, kurā lielākā daļa skolnieku ir no mazturīgām ģimenēm, bija uzvilkusi 4,500 EUR vērtu kašmira mēteli no zīmola “Loro Piana” un bikses, kuru cena tiek lēsta ap 1200 eiro. Viņas kurpes no zīmola “Manolo Blahnik” veikalos šobrīd maksā 450 eiro. Savu vizuālo tēlu viņa bija pildinājusi ar rotaslietām, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 300 000 eiro – pirkstā viņai zaigoja dimanta saderināšanas gredzens, kā arī uz rokas bija manāms “Cartier Tank” pulkstenis un “Cartier Love” rokassprādze.













































Princis Harijs un Megana Mārkla ieradušies Ņujorkā un pozē fotogrāfiem

Vizītes laikā princis Harijs un Megana ar bērniem sarunājās par to, cik svarīgi ir regulāri lasīt un mīlēt grāmatas, tikmēr Izglītības departamenta dati liecina, ka aptuveni 95% ģimeņu, kuru bērni apgūst mācības valsts skolās, dzīvo zem vidējā ASV ekonomiskā līmeņa vai tuvu nabadzības robežai. Tāpat 94% bērnu, kas mācās valsts finansētās mācību iestādēs, saņem arī bezmaksas ēdienu, liecina “Public School Review” dati.

























































































Princis Harijs un Megana Mārkla

Tāpēc Meganas Mārklas neprasme pielāgoties videi, kurā viņa atrodas, šķiet, ir vienīgais, ko hercogienei notikušās tikšanās laikā ar bērniem varētu pārmest.