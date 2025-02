Tehnoloģiju magnāts un neievēlēts Baltā nama “pelēkais kardināls” kritizē Zelenski pēc tam, kad Ukrainas prezidents noraida Maskas sabiedrotā, Donalda Trampa, agresīvo minerālu darījumu, raksta kyivpost.com.

ASV līdera Donalda Trampa padomnieks un pasaulē bagātākais cilvēks, Elons Masks, ceturtdien sociālajos tīklos izteica asu kritiku Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, apsūdzot viņu korupcijā, narcismā un autoritārismā kara laika likuma apstākļos.

Masks savā ierakstā apgalvoja, ka ukraiņi “ienīst” Zelenski, un slavēja Trampu par to, ka viņš izslēdzis Ukrainas prezidentu no miera sarunām ar Krieviju.

Dienvidāfrikā dzimušais tehnoloģiju miljardieris ir kļuvis par Trampa instrumentu valdības aģentūru demontāžā, kas jau ir novedis pie aptuveni 75 000 militāro veterānu, civildienesta darbinieku un citu federālo strādnieku atlaišanas. Taču Masks ir arī aktīvi iesaistījies diplomātijā, tiekoties ar ārvalstu līderiem un nesen iesaistoties ASV, Ukrainas un Krievijas miera sarunās.

Pēc tam, kad Zelenskis noraidīja sākotnējo ASV piedāvājumu, kas paredzēja ASV kontroli pār aptuveni pusi no Ukrainas retzemju minerālu atradnēm, Tramps publiski uzbruka Zelenskim, nosaucot viņu par diktatoru. Zelenskis atbildēja, ka Tramps dzīvo dezinformācijas pasaulē.

Baltais nams brīdināja Zelenski pārtraukt “apvainojumus” Trampam un vienkārši parakstīt darījumu. Pēc tam Masks devās uz savu sociālo tīklu “X”, kur bez pierādījumiem apsūdzēja Zelenski par “milzīgu korupcijas mašīnu, kas barojas no kritušo Ukrainas karavīru līķiem”.

Nākamais Maskas uzbrukuma objekts bija 2022. gadā veikta fotosesija žurnālam “Vogue”, kurā Zelenskis un viņa sieva Olena pozēja slavenās fotogrāfes Anijas Leibovicas kameras priekšā. Raksts bija veltīts Ukrainas tautas drosmei pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma.

He did this while kids are dying in trenches on the war front pic.twitter.com/NPhDz3cP46

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025