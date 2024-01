Foto no barikādēm un atceres pasākumiem

Visā Latvijā notiks 1991. gada barikāžu atcerei veltīti pasākumi







Šogad aprit 33 gadi kopš 1991.gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgi aizstāvēja valsts brīvību pret militāriem uzbrukumiem un neatkarības pretiniekiem. Pieminot 1991.gada barikādes, visā Latvijā tiks rīkoti šai dienai veltīti pasākumi.

Rīgā

Rīgā šodien no plkst.10 līdz 21 Doma laukumā notiks pasākums “Barikādēm 1991 – Dziesmotā revolūcija”, aģentūru LETA informēja pasākuma komunikācijas vadītājs Reinis Druvietis.

Pasākuma laikā plkst.10 barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītu uzrunu teiks Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un kopā ar Latvijas valsts augstākajām amatpersonām aizdedzinās ugunskuru.

No plkst.10.20 līdz 17 Doma laukumā jaunsargu uzraudzībā degs piemiņas ugunskurs, pie kura notiks Rīgas koru un skatītāju sadziedāšanās. Būs apskatāma 1991.gada barikāžu muzeobusa ekspozīcija, kā arī īpaša lielformāta fotogrāfiju izstāde “Dziesmotā revolūcija”.

Lai palīdzētu Ukrainas karavīriem frontē, Doma laukumā notiks arī vērienīga biedrības “Tavi draugi” ierakumu sveču darbnīca. Sveces tiks nogādātas Ukrainas armijai, kur tās palīdz ukraiņu karavīriem izdzīvot ziemas aukstumā – tās ir viegli paņemt līdzi dodoties uzdevumā, tās dod siltumu un ļauj gatavot ēdienu. Viss ierakumu sveču liešanai nepieciešamais būs pieejams, apmeklētāji ir laipni aicināti arī ņemt līdzi un ziedot sveces un to atlikumus.

Visas dienas garumā paredzēta individuāla ziedu nolikšana II Meža kapos, godinot 1991.gada 20.janvārī bojā gājušos. Plkst.14 valsts amatpersonu un visas dienas garumā arī individuāli tiks nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa un Bastejkalnā pie bojā gājušo piemiņas akmeņiem.

Plkst.18 Rīgas domā notiks 1991.gada barikāžu atcerei veltīts koncerts “Iet un nākt”.

2024.gada barikāžu aizstāvju piemiņas koncerta mākslinieciskās koncepcijas centrā ir laika tilts starp 1991.gada barikādēm un mūsdienām. Simboliskais vārdu salikums “iet un nākt” atspoguļo mūsu zemes aizstāvības laika tilta konstrukciju, kurā 1991.gadā vajadzēja iet uz barikādēm, bet 2024.gadā mēs uzdodam jautājumu, vai vajadzēs atkal nākt uz barikādēm,” uzsver koncerta režisors Kārlis Anitens.

Viņš norāda, ka 1991.gada barikāžu konstrukcijas bija akmens bluķi un metāla sliežu krāvumi, bet mūslaiku barikādes esot daudz sarežģītākas konstrukcijas, kurās fiziskās matērijas vairs nav atdalāmas no virtuālām. Taču jautājuma būtību tas nemainot – vai esam gatavi atkal nākt uz barikādēm, ja tāda nepieciešamība rastos.

Minētais mākslinieciskās koncepcijas uzstādījums atspoguļosies gan koncerta muzikālajā programmā, gan scenogrāfijā, gan starptekstos, ko ieskaņos Latvijas Radio ētera personības – Māra Eglīte, kura Latvijas Radio ziņu dienestā strādāja 1991.gadā, un Ģirts Auzāns, kurš patlaban ir Latvijas Radio ziņu dienesta balss.

Saturiski koncertprogramma radīta, vienojot gan sabiedrībā labi atpazīstamus, gan teju aizmirstus darbus, kuri arī veido laika tiltu – no Barikādes pieredzējušajiem uz šajā gadsimtā dzimušajiem.

Latvijas atjaunotnes laiku pārstāvēs Mārtiņa Brauna un Raiņa poēmas “Daugava” daļas, kā arī pāris gadus iepriekš tapis un kopš tā laika neskanējušais Imanta Kalniņa dziesmu cikls ar Ojāra Vācieša vārdiem “Cements”.

Gadu pēc Barikādēm dzimst nu jau atzītais komponists Jēkabs Jančevskis – no viņa spilgtā darbu klāsta šai koncertā emocionālā glezna “Poga” ar Knuta Skujenieka vārdiem. Savukārt viņa vārdabrālis, jaunais komponists Jēkabs Bernāts, uzgājis Ojāra Vācieša dzejoli “Prologs”, radījis kantāti “Manā pusē”, kas šajā koncertā piedzīvos pirmatskaņojumu.

Koncerta otrajā daļā divi pēdējā desmitgadē tapuši visnotaļ gaiši opusi – Raimonda Tigula oratorijas “Jūras grāmata” noslēguma daļa “Mīlestības jūra”, kuras atskaņojumā piedalīsies arī pats komponists, kā arī Uģa Prauliņa balāde “Dievaines”.

Koncertā piedalīsies Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, diriģenti Matīss Circenis un Jēkabs Bernāts. Soliste Annija Kristiāna Ādamsone. Piedalīsies stīgu kvartets – Marta Spārniņa, Otto Trapāns, Arigo Štrāls un Inga Ozola, muzicēs Toms Timofejevs (basģitāra/kontrabass), Kārlis Matīss Zitmanis (elektriskā ģitāra), Romāns Vendiņš un Raimonds Tiguls (taustiņinstrumenti).

Tāpat piedalīsies Aigars Reinis (ērģeles), Andis Klučnieks (flautas), saksofonisti – Arvīds Kazlausks, Rūdolfs Pēteris Rubenis un Roberts Martini, Marta Paula Pauliņa (kokles) un sitaminstrumentālisti – Mikus Bāliņš un Marta Kauliņa.

Vidzemē

Šodien Vidzemē iedegs ugunskurus Barikāžu laika atcerei, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.

Šodien no plkst.9 līdz 17 pieminēs Barikāžu laiku ar kopīgu uguns iedegšanu visā novadā “Uguns vieno atmiņas”, katrā stundā iededzot kādu ugunskuru, tā nododot gaismu no vietas uz vietu sākot no Alūksnes un turpinot – Alsviķos, Jaunalūksnē, Jaunlaicenē, Māriņkalnā, Annās, Kalncempjos, Malienā, Veclaicenē, Jaunannā, Mālupē, Ilzenē, Mārkalnē un noslēgsies Pededzē, Liepnā, Zeltiņos.

No plkst.16 līdz 19 Ilzenes pagasta “Mežrozīšu” ceļa galā Barikāžu aizstāvju atceres pēcpusdiena ar muzikālu noskaņu, karstu tēju un pīrādziņiem. No plkst.17 līdz 18.30 Liepnas tautas namā 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos un aculiecinieku atmiņu video.

Zeltiņu kapos barikāžu dalībnieki aizdegs sveces cīņu biedru atdusas vietās. Tālāk ceļš vedīs pie Lilitas Gāršnieces kavēties atmiņās un sildīties pie kopīgas uguns. Normunds Mūrnieks simbolu “Zeltinietis – Barikādes – Brīvība” nodosGāršniecei, viņa šogad visus aicina pie sava ugunskura Zeltiņu pagasta “Rītos”. Izlozes kārtībā tiks lemts, kurš no dalībniekiem nākamajā gadā pie sava ugunskura pulcēs un saņems goda simbolu. Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde “Deg barikāžu ugunskurs”.

Šodien no plkst.16 līdz 19 degs atceres ugunskurs pie Limbažu kultūras nama. Plkst.17 koncerts, kurā dziedās Lādezera vīru vokālais ansamblis “Dziļezers”.

Staicelē plkst.15 ugunskura iedegšana pie Staiceles kultūras nama. Plkst.15.15 Staiceles muzejā atmiņu pēcpusdiena “Barikāžu laiks”.

Madonas novadā šodien plkst.11 pie Kalsnavas kultūras nama pulcēsies Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītam pārgājienam. plkst.16 Sausnējas pagasta vēstures muzeja pagalmā notiks 1991.gada janvāra barikāžu aizstāvju atceres pasākums pie ugunskura. Šodien visu dienu Barkavas centrā skanēs brāļu Ziemeļu, Ievas Akurāteres un citu atmodas laiku mūziķu spēka dziesmas.

Ogrē šodien plkst.14 Brīvības ielas gājēju posmā pie Latvijas valsts monumentālā karoga iedzīvotāji aicināti piedalīties pasākumā 1991.gada janvāra vēsturisko notikumu atcerei. Pie barikāžu simbola – ugunskura, varēs dalīties atmiņu stāstos par barikāžu notikumiem, klausīties vīru kopas “Vilki” muzikālo vēstījumu par dzimtenes mīlestību, karavīra dzīvesziņu un kultūras mantojumu karavīru dziesmās un stāstos.

Pasākuma laikā jaunie zemessargi dos svinīgo solījumu.

Savukārt Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona kareivji apmeklētājus cienās ar siltu tēju.

Meņģeles estrādē plkst.15 Barikāžu atceres pasākums, kurā pie ugunskura varēs sildīsities ar siltu tēju, kā arī ieklausīties atmiņu stāstos un kopā ar Andri Upenieku dziedāt tā laika dziesmas. Lauberes parkā plkst.17 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pēcpusdiena, kurā ikviens aicināts padalīties ar savu atmiņu stāstu par šo laiku. Pie Taurupes pagasta Tautas nama plkst.17 Barikāžu aizstāvju atceres pasākums.

Cēsīs, Pils laukumā no plkst.11 visu dienu degs Barikāžu atceres ugunskurs un foto izstāde. Arī daudzviet novadā notiks atceres pasākumi.

Gulbenes novada Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra Saieta laukumā plkst.14 notiks Barikāžu laika atceres ugunskurs kopā ar barikāžu dalībniekiem.

Smiltenes novada Drustu novadpētniecības muzejs Drustu centrā plkst.17 rīko atceres pasākumu “Atceries barikādes”.

Pie Saulkrastu kultūras nama “Zvejniekciems” plkst.18 notiks Barikāžu piemiņas pasākums “Tie paši senie latvieši… ugunskuri un sviestmaizes”, kurā būs dzīva uguns, sviestmaizes kā pirms 33 gadiem, uz ugunskura vārīta tēja, latviešu spēka dziesmas un videostāstā iemūžinātas barikāžu dalībnieku atmiņas.

Kurzemē

Kurzemē notiks 1991.gada Barikāžu laika atceres pasākumi, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.

Ventspilniekus šovakar plkst.17 aicina sanākt kopā pie ugunskura Ventspils tirgū, lai pieminētu 1991.gada janvāra barikādes, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgi aizstāvēja valsts brīvību pret militāriem uzbrukumiem un neatkarības pretiniekiem.

Piemiņas pasākumā notiks jaunsargu svinīgā zvēresta došanas ceremonija, uzņemot jaunus zemessargus Zemessardzes 46.kājnieku bataljonā. Pie ugunskura būs iespēja sadziedāties kopā ar akordeonistu Kasparu Petmani, pie siltas tējas atmiņu stāstos dalīsies barikāžu dalībnieki. Pasākuma dalībnieki varēs ar zemessargiem kopīgi gatavot ierakumu sveces Ukrainas aizstāvjiem.

Dienvidkurzemes novadā 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums notiks plkst.16 Grobiņas pagasta kultūras namā “Robežnieki”.

Šodien plkst.16 Liepājas okupācijas muzeja pagalmā klātesošos uzrunās Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (“Liepājas partija”), Zemessardzes 44.kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Viktors Kareckis, zvērestu dos jaunie zemessargi, un jaunsargi veidos Latvijas valsts karogu goda sardzi. Svinīgo ceremoniju vadīs Zemessardzes 44.kājnieku bataljona virsseržants galvenais virsseržants Armands Loginovs.

Atceres pasākumā spēlēs Jūras spēku orķestris, diriģents virsleitnants Andris Rasmanis. Pēc svinīgā pasākuma Liepājas okupācijas muzeja telpās būs iespēja nobaudītu Zemessardzes 44.kājnieku bataljona sarūpēto cienastu un pakavēties atmiņās par piedzīvoto tolaik, pirms 33 gadiem.

Savukārt plkst.17 muzeja zālē uz koncertu aicina Andris Ērglis.

Pasākumā aicināti piedalīties bijušie tautfrontieši, barikāžu dalībnieki, jaunsargi, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji un visi interesenti.

Pasākuma apmeklētāji līdz 10.martam varēs aplūkot fotoizstādi “Liepājnieki 1991.gada janvāra barikādēs”, kura aplūkojamas fotogrāfijas no 1991.gada janvāra notikumiem Liepājā un Rīgā.

Ventspils novada Piltenes kultūras namā plkst.14 notiks barikāžu atceres pasākums, kurā demonstrēs dokumentālo filmu “Tēvu barikādes”. Pēc filmas iedzīvotāji aicināti dalīties atmiņās pie barikāžu ugunskura. Ugāles tirgus laukumā plkst.17 notiks barikāžu aizstāvju atceres pasākums.

1991.gada barikāžu aizstāvju atcerei šodien tiks iedegti vairāki ugunskuri Mērsraga ciema teritorijā.





































Fotoizstāde "Atceroties 1991.gada barikādes"