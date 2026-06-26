“Visi bija gūstā kopš 2022. gada!” 160 karavīri atgriežas Ukrainā pie savām ģimenēm 0
Šodien, 26. jūnijā, notikusi kārtējā karagūstekņu apmaiņa starp Ukrainu un Krieviju – šoreiz formātā 160 pret 160. Tā ir jau 76. karagūstekņu apmaiņa starp abām valstīm, vēsta Ukrainas puse.
Par apmaiņu paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, publicējot arī kadrus ar atbrīvotajiem karavīriem.
“Turpinām atgriezt mājās ukraiņus no Krievijas cietumiem. Šodien no gūsta atbrīvoti 160 karavīri. Visi bija gūstā vēl kopš 2022. gada,” paziņoja Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, atbrīvoto vidū ir arī Mariupoles un “Azovstaļ” aizstāvji.
“Atceramies visus, kuri joprojām atrodas nebrīvē. Pārbaudām katru uzvārdu. Visi ir jāatgriež – gan militārpersonas, gan civiliedzīvotāji,” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Plašāku informāciju par apmaiņu sniedzis Ukrainas Koordinācijas štābs karagūstekņu jautājumos. Saskaņā ar tā datiem 115 no atbrīvotajiem ir Mariupoles aizstāvji. Jaunākajam atbrīvotajam karavīram ir 26 gadi, bet vecākajam – 66 gadi.
Apmaiņas rezultātā mājās atgriezušies Sauszemes spēku, Atbalsta spēku, Gaisa desanta spēku, Teritoriālās aizsardzības, Gaisa spēku, Medicīnas spēku, Jūras spēku, Nacionālās gvardes un Valsts robežsardzes dienesta karavīri.
“Visi atbrīvotie izies medicīnisko apskati, saņems nepieciešamo ārstēšanu, naudas izmaksas un dokumentus, kā arī dosies rehabilitācijā, lai pēc ilgstošas izolācijas Krievijas gūstā varētu atgriezties sabiedrībā,” informēja Koordinācijas štābs.
Pēc štāba datiem, kopš tā darbības sākuma no Krievijas gūsta izdevies atbrīvot jau 9606 Ukrainas karavīrus un civiliedzīvotājus.