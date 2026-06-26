“Visi bija gūstā kopš 2022. gada!” 160 karavīri atgriežas Ukrainā pie savām ģimenēm 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:13, 26. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Šodien, 26. jūnijā, notikusi kārtējā karagūstekņu apmaiņa starp Ukrainu un Krieviju – šoreiz formātā 160 pret 160. Tā ir jau 76. karagūstekņu apmaiņa starp abām valstīm, vēsta Ukrainas puse.

Andris Kulbergs: Latvija pieļāvusi fatālu kļūdu, bet atkāpšanās ceļa vairs nav
Kokteilis
Vienreiz sāpināsi, atcerēsies visu mūžu: nosauktas zodiaka zīmes, kuras neprot piedot
Zelenska operācija ir sākusies: Kerčā pērkona sprādzieni, par kuriem viņi brīdināja Putinu. Laika atskaite sākas šodien!
Lasīt citas ziņas

Par apmaiņu paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, publicējot arī kadrus ar atbrīvotajiem karavīriem.

“Turpinām atgriezt mājās ukraiņus no Krievijas cietumiem. Šodien no gūsta atbrīvoti 160 karavīri. Visi bija gūstā vēl kopš 2022. gada,” paziņoja Zelenskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Spēcīgi sprādzieni Volgogradā: Ukraina uzbrukusi vienam no svarīgākajiem Krievijas militārajiem uzņēmumiem
Par personas datu nelikumīgu pārbaudi un izpaušanu policistam draud kriminālvajāšana
Kremlis varētu gatavot jaunu provokāciju: uzmanības centrā nonākušas Baltijas valstis un Polija

Pēc viņa teiktā, atbrīvoto vidū ir arī Mariupoles un “Azovstaļ” aizstāvji.

“Atceramies visus, kuri joprojām atrodas nebrīvē. Pārbaudām katru uzvārdu. Visi ir jāatgriež – gan militārpersonas, gan civiliedzīvotāji,” uzsvēra Ukrainas prezidents.

Plašāku informāciju par apmaiņu sniedzis Ukrainas Koordinācijas štābs karagūstekņu jautājumos. Saskaņā ar tā datiem 115 no atbrīvotajiem ir Mariupoles aizstāvji. Jaunākajam atbrīvotajam karavīram ir 26 gadi, bet vecākajam – 66 gadi.

Apmaiņas rezultātā mājās atgriezušies Sauszemes spēku, Atbalsta spēku, Gaisa desanta spēku, Teritoriālās aizsardzības, Gaisa spēku, Medicīnas spēku, Jūras spēku, Nacionālās gvardes un Valsts robežsardzes dienesta karavīri.

“Visi atbrīvotie izies medicīnisko apskati, saņems nepieciešamo ārstēšanu, naudas izmaksas un dokumentus, kā arī dosies rehabilitācijā, lai pēc ilgstošas izolācijas Krievijas gūstā varētu atgriezties sabiedrībā,” informēja Koordinācijas štābs.

Pēc štāba datiem, kopš tā darbības sākuma no Krievijas gūsta izdevies atbrīvot jau 9606 Ukrainas karavīrus un civiliedzīvotājus.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelenska operācija ir sākusies: Kerčā pērkona sprādzieni, par kuriem viņi brīdināja Putinu. Laika atskaite sākas šodien!
“Pāršāvu pār strīpu!” Pēc strīda ar Zelenski Lukašenko steidzami dodas uz Maskavu
Zelenskis devis 40 dienas, lai Putins izbeigtu karu: viņš pastāsta, ko ieplānojis šī mēneša laikā veikt Krievijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.