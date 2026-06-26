Lukašenko
Lukašenko
Foto: Scanpix/LETA

“Pāršāvu pār strīpu!” Pēc strīda ar Zelenski Lukašenko steidzami dodas uz Maskavu 36

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LA.LV
18:41, 26. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Aleksandrs Lukašenko devies darba vizītē uz Krieviju, ziņo Baltkrievijas mediji. Tajā pašā dienā paredzēta Baltkrievijas politiķa tikšanās ar Vladimiru Putinu.

“Pāršāvu pār strīpu!” Pēc strīda ar Zelenski Lukašenko steidzami dodas uz Maskavu 36
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Tiek ziņots, ka A. Lukašenko un V. Putins plāno apspriest galvenos Baltkrievijas un Krievijas sadarbības dienaskārtības jautājumus. Tāpat paredzēts runāt par situāciju reģionā un pasaulē. Plašāka informācija par vizītes darba kārtību paziņojumā nav sniegta.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka no A. Lukašenko sagaida konkrētus soļus deeskalācijas virzienā. “A. Lukašenko ir ne tikai jārunā, bet arī jāparāda, ka viņš tiecas pēc deeskalācijas,” viņš sacīja intervijā Ukrainas medijiem.

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Ar vienkāršu atvainošanos, pēc Zelenska domām, nepietiek. “Savu ‘atvainojos’ viņš var paturēt pie sevis, tas nestrādā jau kopš pirmās kara dienas,” uzsvēra V. Zelenskis.

Baltkrievija tiek uzskatīta par Krievijas tuvāko sabiedroto. 2022. gada februārī, sākoties iebrukumam Ukrainā, Krievijas spēki izmantoja arī Baltkrievijas teritoriju. V. Zelenskis jau ilgstoši norādījis, ka Krievija mēģina ievilkt Baltkrieviju karā, un brīdinājis Minsku tam nepakļauties.

A. Lukašenko nesen aicināja Maskavu un Kijivu izbeigt karu, norādot, ka militāru uzvaru nevienai pusei sasniegt neesot reāli. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Ukrainai nav jābaidās no Baltkrievijas, un atvainojās V. Zelenskim.

Intervijā televīzijas kanālam “Al Arabiya” A. Lukašenko atzina, ka savos iepriekšējos izteikumos par V. Zelenski, iespējams, “pāršāvis pār strīpu”. Viņš apgalvoja, ka šos komentārus izteicis, reaģējot uz Ukrainas paziņojumiem un draudiem.

“Ja Vladimirs Aleksandrovičs [Zelenskis] apvainojās, es viņam atvainojos par šiem vārdiem,” sacīja A. Lukašenko. “Iespējams, nevajadzēja to teikt, ņemot vērā, ka viņš taču karo. Varbūt man nevajadzēja par to runāt tik asi. Bet, no otras puses, viņam jāsaprot – mēs bieži sakām: kā sauc, tā atskan.”

Kijiva pašlaik saskata draudus vairākās Krievijas retranslācijas stacijās, kas atrodas Baltkrievijas teritorijā. Šādas tehniskās starpstacijas nodod signālus tālāk; Ukraina apgalvo, ka Krievija tās izmanto dronu vadīšanai pret mērķiem Ukrainā. V. Zelenskis jau vairākkārt aicinājis A. Lukašenko šīs iekārtas demontēt.

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