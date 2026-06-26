Zelenska operācija ir sākusies: Kerčā pērkona sprādzieni, par kuriem viņi brīdināja Putinu. Laika atskaite sākas šodien! 0
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) spēki piektdien deva triecienu militāras nozīmes palīgkuģiem, kas atradās kuģu būvētavas “Zatoka” teritorijā uz laiku okupētajā Kerčas pilsētā.
Ukrainas spēki uzbruka arī Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām Kerčas šauruma reģionā.
Kā norādīts, speciālās operācijas laikā SBU droni trāpīja projekta 15310 kabeļu klājējkuģiem “Volga” un “Vjatka”, kā arī kravas un pasažieru prāmim “Petropavlovsk”, kura gatavība bija 96%. Triecienu rezultātā tajos izcēlās plašs ugunsgrēks.
Specdienests norādīja, ka “Volga” un “Vjatka” būvēti pēc Krievijas Aizsardzības ministrijas pasūtījuma. To uzdevums ir zemūdens militārajai izlūkošanai paredzētās hidroakustiskās novērošanas sistēmas “Harmony” izvietošana.
Turklāt šie kuģi var izvietot mīnas, kas paredzētas kuģu, zemūdens cauruļvadu, kabeļu un citas kritiskās infrastruktūras iznīcināšanai. Katra šāda kuģa vērtība sasniedz simtiem miljonu dolāru.
SBU droni trāpīja arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas S-400 bruņojumam un radiolokācijas stacijai, kas sedza Kerčas šauruma teritoriju.
Ceturtdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja 40 dienu ilgu Ukrainas Drošības dienesta operāciju, kuras mērķis ir izdarīt spiedienu uz Krieviju un veicināt kara izbeigšanu. Viņš uzsvēra, ka jau vairākus mēnešus pēc kārtas SBU demonstrē augstākos rādītājus Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, izmantojot dažāda veida dronus.
Piektdien medijos parādījās arī ziņas par Novomoskovskas “Azot” rūpnīcas iznīcināšanu Tulas apgabalā. Šī rūpnīca ir lielākais amonjaka un slāpekļa mēslojuma ražotājs Krievijā, kā arī viens no nozares līderiem pēc ražoto produktu veidiem un apjoma.