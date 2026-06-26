Foto. Scanpix/ UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Zelenskis devis 40 dienas, lai Putins izbeigtu karu: viņš pastāsta, ko ieplānojis šī mēneša laikā veikt Krievijā 0

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LETA
10:00, 26. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdienas vakarā paziņoja, ka uzdevis Ukrainas Drošības dienestam veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu.

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“Apstiprināju [Ukrainas Drošības] dienestam 40 dienu ilgu operāciju, kuras mērķis ir ietekmēt agresorvalsti, lai mudinātu to izbeigt karu,” sociālajos medijos pavēstījis Zelenskis pēc tikšanās ar Drošības dienesta vadītāju ģenerālmajoru Jevhenu Hmaru.

Zelenskis piebildis, ka Ukrainas Drošības dienests jau vairākus mēnešus demonstrē “vislabākos rādītājus Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, pateicoties dažāda veida dronu izmantošanai”.

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