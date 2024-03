Foto: Pixabay.com

Kādai vientuļajai māmiņai Apvienotajā Karalistē praktiski visu diennakti ir jāuzrauga trīs gadus vecā meitiņa Vintera, kura burtiski “apēd māju”, raksta izdevums Metro.

Meitenīte cieš no retas slimības, kuru ārsti viņai diagnosticēja 2024. gada janvārī, pēc tam, kad viņas māte pamanīja, ka meita košļā apmetumu no sienām, putas no dīvāna, stikla lauskas un pat savu gultiņu un segu.

Mazajai tika diagnosticēts autisms un Pica slimība, kas izraisa tieksmi pēc neēdamiem priekšmetiem.

Divu bērnu mammai nepārtraukti ir jābūt “paaugstinātas modrības režīmā”, lai uzraudzītu meitu: “Viņa burtiski apēd visu māju. Es nopirku pavisam jaunu dīvānu, bet viņa no tā ir izkodusi gabalus. Viņa ir ļoti izvēlīga, ēdot normālu pārtiku, bet sēž un ēd sūkli. Viņa ir sadauzījusi apmēram astoņus foto rāmīšus un mēģinājusi apēst stikla lauskas. Lai ko viņa darītu, viņa atrod veidu, kā apēst lietas, ko nedrīkstētu. Par laimi, viņa nekad nav sevi savainojusi, jo es viņu ļoti rūpīgi uzraugu. Bet tas ir pilnas slodzes darbs viņu uzraudzīt.”

Sieviete pamanīja, ka Vintera bāž mutē dažādas neēdamas lietas, kad bija maza, taču nedomāja, ka tas ir kaut kas nopietns.

Pēc sievietes teiktā, līdz 13 mēnešu vecumam meitene attīstījās normāli – viņa staigāja un pat mēģināja runāt, taču “vienā naktī” viss mainījās.

Meitene vairs nav runājusi un viņas neparastie ēšanas paradumi tikai pastiprinājušies, kas pamudināja vērsties pēc mediķu palīdzības

“Zīdaiņi vienmēr bāž mutē dažādas lietas, bet, kad viņa to darīja bieži, es sāku domāt, ka tas nav normāli,” atzina meitenītes māte.

Pica sindroms izpaužas arī naktī: “Viņa pamostas pulksten 2 naktī, un es esmu atklājusi, ka viņa ēd gultiņu un segas. Tas ir nogurdinoši, ka viņu visu diennakti ir jāuzmana.”

Sieviete ir atklājusi, ka “sensorās rotaļas” ir palīdzējušas novērst Vinteras uzmanību no viņas vēlmes ēst. “Bērniem ar autismu patīk sensorās lietas, kurām viņi var pieskarties, vai skaņas. Es viņai esmu iegādājusies košļājamu kaklarotu, kas īpaši izstrādāta cilvēkiem ar Pica sindromu.”

“Arī tādas lietas kā dažādas formas makaroni ir kaut kas tāds, ko viņa ēd – ko viņa var aptaustīt vai ar ko var spēlēties. Ārsti teica, ka mēs neko daudz nevaram darīt,” viņa atzīst.