Lielbritānijas karaliene Elizabete Ii apmeklē dievkalpojumu Sandringemā.

“Viss, ko mīl karaliene!”: ko karalienei Elizabetei II Ziemassvētkos uzdāvināja Keita Mildtone? Šī dāvana viņai ļoti patika! Ieteikt







2011.gada Ziemassvētki bija pirmie, kad Keita Midltone bija apprecējusies ar princi Viljamu un kļuvusi par karaliskās ģimenes locekli. Tā arī bija pirmā reize, kad viņai bija jāpasniedz Ziemassvētku dāvana Lielbritānijas karalienei Elizabetei II svētku vakariņās Sandringemas namā.

Britu karaliskās ģimenes eksperts un vairāku grāmatu autors Dankans Larkombs izdevumam “The Sun” pastāstīja: “Keita karalienei uzdāvināja mājas gatavota čatnija burciņa un šī dāvana trāpīja desmitniekā – tā bija pieticīga, praktiska un taupīga – viss, ko mīl karaliene!”.





























































































































Princis Viljams un viņa sieva Keita Midltone

Viņš turpināja: “Šī dāvana arī parādīja pareizo attieksmi – Keita karalieni Elizabeti II uzskatīja par normālu vecmāmiņu, ģimenes galvu, ģimenes locekli, nevis tikai valsts vadītāju. Tas tas palīdzējis veidot starp viņām abām saikni, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un apbrīnu.”





































Karaliene Elizabete II apmeklē militāro kuģi, kas nosaukts viņas vārdā

Čatniju dzimtene ir Indija. Indiešu pavāri par čatniju mēdz jokot – tam jābūt tik asam, ka to nav iespējams ēst vienu pašu un tik saldam, ka no tā nav iespējams atteikties. Visbiežāk čatnija ievārījumu gatavo no augļiem un ogām, bet dažkārt gatavo arī sāļo variantu – no dārzeņiem. Čatnijā izmantotās sastāvdaļas nosaka, vai mērce būs sāļa, skāba vai saldskāba.

Recepte iedvesmai!

Čatnijs ziemas vakariem

Foto: Shutterstock



Sastāvdaļas:

• 250 g skābo ķiršu

• 250 g tomātu

• 1 sīpols

• 2 ķiploka daiviņas

• eļļa

• 0,25 g svaiga čili pipara

• 50 ml balzametiķa

• 1 tējkarote sāls

• naža gals sarkano piparu

• 100 g Dansukker Farīnas cukura

Pagatavošana:

1. Ķiršus noskalo un izņem kauliņus. Tomātus pārlej ar verdošu ūdeni (noblanšē), novelk miziņu, sagriež gabaliņos.

2. Sīpolu un ķiploku nomizo, sakapā un uz pannas apcep. Sarkano čili noskalo, izņem sēklotni un smalki sasmalcina vai sarīvē.

3. Visas sastāvdaļas liek katliņā un vāra 25–30 minūtes, ik pa laikam apmaisot. Nosmeļ putas. Lej tīrās izkarsētās burciņās, aizvāko un uzglabā vēsumā.