Foto: SHUTTERSTOCK

Vissvarīgākais šodien ir zināt, ko tu vēlies un kur to meklēt! Horoskopi 7.novembrim Ieteikt







Auns

Pieprasi tikai labāko ­un tu to saņemsi. Tev ir tikai jāuzsit knipis, un citi skriešus izpildīs tavus lūgumus (tā tu gribētu, vai ne?). Gluži tik vienkārši nebūs, taču diena būs jauka un daudzus mazos sapnīšos tev izdosies piepildīt.

Vērsis

Spiediens, zem kura šobrīd atrodies var padarīt tevi saspringtu, taču, tas nav nekas tāds, ar ko nebūtu saskāries jau iepriekš un nekas tāds, ar ko tu nevarētu tikt galā. Patiesībā, tu varētu gūt tādus panākumus, ka pat tavi sāncenši sāks tevi slavēt. Taču reizēm tu nepamatoti nenovērtē sevi.

Dvīņi

Pasaulē ap tevi šobrīd notiek lielas pārmaiņas un dažas no tām ir satraucošas. Taču, lai arī kas notiktu,­ tev nav no kā baidīties. Pie tam – krišana panikā nekad neko neatrisina.

Vēzis

Nav ierobežojumu tam, cik daudz tu vari šodien paveikt un patiesībā viss ir atkarīgs tikai no tevis paša.

Lauva

Romantiskajā un radošajā frontē tev pašlaik nav ierobežojumu. Tu arī būsi ļoti apdāvināts ar radošajām idejām – veiksies tajos darbiņos, kas prasīs radošu pieeju. Un nenovērtē šodien sevi par zemu.

Jaunava

Šodien neļauj savām emocijām gūt virsroku, jo tiklīdz ļausi tām vaļu, tās vairs nebūs apturamas. Lai arī kāda problēma tevi satrauktu, tā nav to raižu vērta. Esi praktisks un nekrīti panikā.

Svari

Tu šodien atradīsies kustībā. Lai arī sākumā tevi mazliet mocīs slinkuma izpausmes, tas nebūs iemesls, kādēļ tev kaut kas varētu neizdoties. Protams, ja vien tu saņemsies un nedirnēsi visu dienu mājās, neko nedarīdams.

Skorpions

Vissvarīgākais šodien ir zināt, ko tu vēlies un kur to meklēt. Ja tu jau esi to atradis, pastāv diezgan liela iespēja, ka jau šodien to iegūsi.

Strēlnieks

Planētas šodien sola, ka nebūs tādu lietu tavā ceļā, kas apturēs tavu virzību uz mērķi. Vienīgās briesmas pastāv tajā, ka tu uzņemsies pārāk daudz.

Mežāzis

Tu tagad skaidri zini, kas tev ir jādara. Un tu arī esi gana gudrs, lai apzinātos, ka nav īsāko ceļu. Lai arī pie kā tu strādātu, tas pieprasa tavu nedalītu uzmanību un pūles. Un tev viss izdosies!

Ūdensvīrs

Tu šodien paveiksi kaut ko tādu, kas liks cilvēkiem apbrīnā ieplest acis,­ un tu izbaudīsi ikkatru mirkli. Tikai pārliecinies, ka neatstāj novārtā draugus un ģimenes locekļus!

Zivis

Zvaigznes sola, ka tu šodien varēsi “gāzt kalnus”, var gadīties, ka tu nezināsi – kurš tieši ir tas pareizais kalns. Tomēr neatkāpies no savām ambīcijām, tikai sākumā izvirzi pareizos mērķus.