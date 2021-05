Covid-19 maina dzīvi pasaulē un Latvijā

Visvairāk jauno Covid-19 gadījumu reģistrēts divās Latvijas pilsētās







No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 338 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 34% ir reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši lielāks inficēto skaits atklāts arī Jelgavā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 115 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā pēdējo 14 dienu laikā galvaspilsētā ar Covid-19 saslimuši 2849 cilvēki.

Jelgavā reģistrēti 24 jauni saslimšanas gadījumi, un pēdējās divās nedēļās kopumā saslimuši 342 pilsētas iedzīvotāji.

Saldus novadā aizvadītajā dienā reģistrēti 17 jauni inficētie, Siguldas novadā – 12, Jūrmalā un Olaines novadā – katrā deviņi, bet Liepājā – astoņi. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 2849, Jelgavā – 342, Daugavpilī – 275, Liepājā – 209, Tukuma novadā – 206, Jūrmalā – 191, Ventspilī – 183, Rēzeknē – 176, Ogres novadā – 164, Talsu novadā -149, bet Bauskas novadā – 147 iedzīvotāji. Vienlaikus Jaunpiebalgas, Naukšēnu un Vaiņodes novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 459,5 gadījumi.

Šobrīd 48 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 21 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Zilupes, Skrundas, Jaunpils, Ropažu, Rugāju, Ādažu, Skrīveru, Ludzas, Durbes, Alūksnes, Saulkrastu, Ciblas un Balvu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 64 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 50 ir vecumā no 10 līdz 19 gadiem, tāpat 50 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā atklāti 338 jauni Covid-19 gadījumi un viens sasirgušais miris, liecina SPKC apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpina augt, un jau kopš sestdienas tas ir pārsniedzis 450 atzīmi, svētdien šim rādītājam pieaugot līdz 459,5 gadījumiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēts 124 301 inficēšanās ar Covid-19 gadījums. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāti 8765 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2213 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.