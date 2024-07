pexels.com/Skyler Ewing

Visveselākie suņi – kinologi nosauc 10 šķirņu suņus, kuri slimo vismazāk







Pirms iegūt sev četrkājaino draugu, vajadzētu padomāt par veselības problēmām, kas var ietekmēt noteiktas suņu šķirnes. Tātad, ja vēlaties iegūt laimīgu suni un izvairīties no biežiem braucieniem pie veterinārārsta, The Scotsman iesaka 10 veselīgākās suņu šķirnes.

1. Austrālijas aitu suns

Austrālijas aitu suns var pretendēt uz veselīgākā suņa titulu. Ginesa rekordu grāmatā tas iekļauta kā vecākais suns pasaulē, jo šīs šķirnes suns ar vārdu Blū nodzīvoja 29 gadus. Lai gan ilgmūžība un veselība ne vienmēr iet roku rokā, zināms, ka šī šķirne joprojām ir diezgan veselīga.

2. Vācu pinčers

Vācu pinčeri neizceļas ne ar kādiem šķirnei raksturīgiem veselības stāvokļiem, ja neskaita parastās acu un gūžas slimības, bet jau pieaugušā vecumā. Regulāras fiziskās aktivitātes un pienācīga aprūpe nodrošina suņiem ilgu un veselīgu dzīvi.

3. Havanietis

Havanietis tāpat kā lielākā daļa mazo suņu šķirņu, biežāk saskaras ar aknu un nieru problēmām nekā lielākiem suņiem. Citādi pamatoti var sagaidīt, ka šie burvīgie varoņi lielāko daļu savas dzīves paliks veseli.

4. Pūdelis

Visu trīs izmēru pūdeļi — standarta, miniatūrie un lielie — ir ar labu veselību, dzīvo līdz 18 gadiem, un locītavu un acu problēmas skar tikai vecākus suņus.

5. Čivava

Mazākā suņu šķirne pasaulē ir arī viena no veselīgākajām. Mazajiem čivavām ir ļoti maz šķirnei raksturīgu slimību, lai gan vecākiem suņiem, tāpat kā cilvēkiem, var rasties acu un sirds problēmas.

6. Kurts

Ātri, slinki un veselīgi – trīs kurtu dominējošās īpašības. Vispārējais noteikums ir tāds, ka jo lielāks ir kurts, jo lielāka iespēja saslimt ar muskuļu un skeleta sistēmas slimībām, taču kopumā tie saglabājas lieliskā stāvoklī.

7. Bīgls

Šīs šķirnes suņi ir vairāk paredzēti medībām, bīgls ir populārs mājdzīvnieks ar labu ožu. Šķirne mēdz palikt vesela, un problēmas ar acīm un gurniem parādās tikai vēlāk dzīvē.

8. Airedale terjers

Terjeru karalis, pazīstams arī kā Binglija terjers vai Votersaidas terjers, Airedale Terrier ir šķirne, kuras izcelsme ir Jorkšīras Rietumraidingā. Šķirnei ir salīdzinoši mazs veselības problēmu skaits, un vēzis ir galvenais nāves cēlonis.

9. Sibīrijas haskijs

Ņemot vērā to, ka Sibīrijas haskijs tika audzēts, lai vilktu ragavas lielos attālumos zem nulles temperatūras, iespējams, nav pārsteidzoši, ka Sibīrijas haskijs būs vesels visu mūžu. Lai gan daži atsevišķi dzīvnieki cieš no acu un gūžu problēmām, tuvojoties vecumam.

10. Borderkollijs

Dzīvespriecīgais un mīļais Borderkollijs agrāk cieta no vairākām ģenētiskām slimībām, taču selekcionāru veiktās DNS pārbaudes ir palīdzējušas daudzas no tām novērst, kas nozīmē, ka tagad tā ir viena no veselīgākajām šķirnēm. Kurlums un epilepsija ir divas visizplatītākās slimības, kas tos joprojām skar, bet pieaugušā vecumā.