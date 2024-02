Pludmales volejbola laukums Majoros. Publicitātes foto

Volejbola federācija gaida signālu par olimpisko spēļu atlases turnīra Jūrmalā finansēšanu







Latvijas Volejbola federācija (LVF) gaida Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apstiprinājumu valsts līdzekļu piešķiršanai Jūrmalā paredzētā olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra pludmales volejbolā – Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Nāciju kausa finālturnīra – rīkošanai, aģentūru LETA informēja LVF ģenerālsekretārs Arnis Tunte.

Jau ziņots, ka ceturtdien bažas par Latvijas sporta veidu federāciju līdz šim nesaņemto šogad paredzēto valsts finansējumu, notiekot valsts finansējuma modeļa maiņai, pauda Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Jānis Buks, nosaucot situāciju sporta nozarē olimpiskā gada sākumā par krīzi.

Piektdien Buka paustās bažas intervijā Latvijas Radio par pārspīlētām nosauca izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV), uzsverot, ka līgumi gadu no gada tiek pārslēgti vienā laikā un nauda jau drīzumā tiks pārskaitīta.

“Mēs kā viena no tā sauktajām lielajām federācijām no saviem uzkrājumiem šogad jau esam aizvadījuši divas izlašu kvalifikācijas sacensības. Neviens no turnīriem un plānotajiem pasākumiem nav ticis pārtraukts, un, ja valsts piešķirs finanses februāra laikā, mēs nebūsim lielākie cietēji,” saka Tunte.

Viņš uzsver, ka šobrīd LVF “no IZM ļoti gaida kādu ziņu par olimpiskās kvalifikācijas pasākumu, jo Nāciju kausa finālturnīra norise Jūrmalā jūnija vidū ir apstiprināta”.

“Tiesības rīkot šo pasākumu esam ieguvuši, IZM ir informēta, un mēs esam uzsākuši pirmos sagatavošanās darbus, kontaktējoties ar potenciālajiem atbalstītājiem, pašvaldībām un viesnīcām,” argumentē LVF ģenerālsekretārs. “Ļoti gaidām valsts apstiprinājumu, ka arī viņi finansiāli atbalsīs šo pasākumu.”

Tunte norāda, ka skaidrība par atbalstu šī pasākumam būtu nepieciešama “pāris nedēļu laikā” un ka lielas cerības viņš liek uz 9.februārī paredzēto Latvijas Nacionālās Sporta padomes (LNSP) sēdi, kurā IZM ziņos par budžeta sadalījumu šim gadam.

“Mums ļoti ir nepieciešams kāds signāls,” saka LVF ģenerālsekretārs.

Turnīrs, kurā sacentīsies pa 12 valstu izlasēm vīriešu un sieviešu konkurencē, norisināsies no 13.jūnija līdz 16.jūnijam. Katru izlasi pārstāvēs divi dueti.

Jau ziņots, ka Latvijas valdība janvārī atbalstīja jauno sporta organizāciju finansēšanas kārtību, kas paredz, ka valsts piešķirto finansējumu atzītajām sporta federācijām, LOK, Latvijas Sporta federāciju padomei (LSFP) un Latvijas Paralimpiskajai komitejai (LPK) administrēs IZM, kas uzraudzīs arī piešķirtā finansējuma izlietošanu.

Neviena sporta veida federācija vēl nav saņēmusi 2024.gadā valsts budžetā paredzēto bāzes finansējumu, un daudzas federācijas, lai veiktu maksājumus, ir spiestas meklēt finansējumu citur.