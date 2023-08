Žaklīna Cinovska: Arī igauņi, ko esmu satikusi, saka, ka pie mums ir pavisam traki Ieteikt







Pie mums ir visvairāk cilvēku, kas bremzē procesus. Tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina režisore Žaklīna Cinovska.

Viņa norāda, ka, protams, lai kaut ko mainītu, ir nepieciešams laiks, jo ātri neko izdarīt nevar, taču ir mazi starpposmiņi un cilvēki, kas to vienmēr bremzēs.

“Pie mums tie ir visvairāk. To zina visi. Visi to zina. Nezinu, kā viņi to zina.

Arī igauņi, ko esmu tur satikusi, teikuši, ka pie mums ir pavisam traki,” režisore sacīja, norādot, ka tie ir gan politiķi, gan ierēdņi.

“Mēs ar savu birokrātiju esam tā sapinuši kājas, ka pat ienaidniekus nevajag,” režisores teiktajam piebilst uzņēmējs Māris Gailis.