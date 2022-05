Regbijā zaudējums pret favorītiem Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas regbija izlase dalību Eiropas čempionāta pirmās konferences Ziemeļu divīzijā noslēdza ar zaudējumu viesos pret Čehiju.

Izredzes uz pirmo vietu grupā Latvijas izlase zaudēja pēc iepriekšējās spēles pret Zviedriju (25:46), taču mačs ar Čehiju viesos bija iespēja samērot savus spēkus pret grupas favorīti. Čehijā regbijs ir augstā līmenī, jo vairāki klubi veidoti uz profesionāliem principiem. Latvijas izlasē atšķirībā no mača pret zviedriem atgriezās Robijs Davidsons, no leģionāriem bija arī Dimitri Fundū un Feivors Maduka, kurš izlasē atgriezās pēc ilgāka pārtraukuma. Jau no pirmās minūtes laukuma saimniekiem piederēja liels pārsvars, taču pirmos pun­ktus viņi guva vien 14. minūtē, bet pēc puslaika bija vadībā ar 19:3. Spēles otrā daļa bija krietni rezultatīvāka un arī līdzvērtīgāka, Latvijas izlases rindās piezemējumus veicot Elmāram Šefanovskim un Miķelim Jurevičam. Piecus punktus nopelnīja arī Davidsons, bet divus Valērijs Runco, Latvijai maču zaudējot ar rezultātu 17:54. Latvijas izlase turnīru noslēdza trešajā vietā piecu komandu konkurencē, maču ar ungāriem neaizvadot. Par pirmo vietu grupā nedēļas nogalē cīnīsies Čehija un Zviedrija. Eiropas čempionātu turpmāk gaida izmaiņas, jo tiks apvienotas divu konferenču (pirmās un otrās) komandas.