Volodimirs Zelenskis Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX/LETA

Zelenskis aicina Krievijas iedzīvotājus protestēt, lai nezaudētu vēl vairāk cilvēku karā







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien savā uzrunā aicināja Krievijas iedzīvotājus protestēt, ja viņi negrib zaudēt vēl vairāk cilvēku karā.

“Paskaidrošu krieviem krieviski, kas notiek. Krievijas pilsētās notika protesti pret mobilizāciju – lai arī ne masveidīgi, bet tie bija, un ir. Un tas ir rādītājs. Ne tikai Maskavā un Sanktpēterburgā. Mēs zinām reālo noskaņojumu Krievijas reģionos. Mēs redzam, ka cilvēki Dagestānā, Burjatijā, citās Krievijas nacionālajās republikās un apgabalos saprot, ka viņus vienkārši “uzmeta”. “Uzmeta”, raidot nāvē. Kāpēc, piemēram, dagestāniešiem vai kādam citam jāiet bojā Harkivas apgabalā vai pie Doneckas? Tāpēc, ka viens cilvēks Krievijā tā izlēmis – par visiem Krievijas pilsoņiem. Nav cita iemesla. Viņš tā grib,” sacīja Zelenskis, runājot krieviski.

Viņš pateica, ka tagad pienācis laiks izvēlei. “Vīriešiem Krievijā tā ir izvēle – iet bojā vai dzīvot, kļūt par kropli vai saglabāt veselību. Sievietēm Krievijā ir izvēle – zaudēt uz visiem laikiem vīrus, dēlus, mazdēlus, vai tomēr mēģināt aizsargāt viņus no bojāejas, no kara, no viena cilvēka,” sacīja Zelenskis.

Viņš atzīmēja, ka Ukrainas izlūkdienests ir pierādījis to, ka pavēstes 300 tūkstošiem cilvēku Krievijā tika nodrukātas un parakstītas iepriekš, vēl pirms tam, kad parādījās lēmums par mobilizāciju. Tomēr Krievijas vadība gatavojas uzņemt armijā līdz vienam miljonam vīriešu, un tas ir galvenais, ko tā tagad noklusē.

“Mēs zinām, ka viņi ņems visus bez izšķirības. Ne tikai rezerves karavīrus, bet jebkurus vīriešus. Jebkuru, ko tā iebaidīs, lai viņš baidītos izvairīties no kara vairāk, nekā iet bojā karā. 55 tūkstoši Krievijas karavīru gājuši bojā šajā karā pusgada laikā. Desmitiem tūkstoši ir ievainoti, sakropļoti. Vai gribat vairāk? Nē? Tad protestējiet. Cīnieties. Bēdziet. Vai padodieties ukraiņu gūstā. Tie ir varianti jums, lai izdzīvotu. Krievijas mātes! Nešaubieties, ka jūsu valsts vadības bērni nenonāks karā pret Ukrainu. Tie, kas pieņem lēmumus jūsu valstī, sarga savus bērnus. Bet jūsu bērnus pat neapbedīs,” piebilda Ukrainas prezidents.