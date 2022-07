Foto: AFP/Scanpix/LETA

Zelenskis atkārtoti pieprasa Rietumiem modernas pretraķešu aizsardzības sistēmas Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdienas videouzrunā atkārtoti pieprasījis Rietumiem paātrināt ieroču piegādes, īpaši uzsverot nepieciešamību pēc modernām pretraķešu aizsardzības sistēmām.

Līdz gada beigām pasargāt valsti no Krievijas raķešu triecieniem ir viens no svarīgākajiem Ukrainas valdības uzdevumiem, norādīja Zelenskis.

“Taču šī uzdevuma izpilde ir atkarīga ne tikai no mums, bet arī no mūsu fundamentālo vajadzību izpratnes no mūsu partneru puses,” piebilda prezidents.

Viņš norādīja, ka “teroristu darbībā velti meklēt loģiku” un ka Krievijas armijai ir tikai viens uzdevums – “laupīt cilvēku dzīvības, iebiedēt cilvēkus”.

“Tāpēc pat dažas dienas bez gaisa trauksmes šķiet kā terora sastāvdaļa,” piebilda Zelenskis.