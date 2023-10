Zelenskis: Esam pārliecināti, ka Krievija atbalsta “Hamas” operācijas

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien apsūdzēja Krieviju palestīniešu kaujinieku grupējuma “Hamas” atbalstīšanā tā karā pret Izraēlu.

“Mēs esam pārliecināti, ka Krievija vienā vai otrā veidā atbalsta “Hamas” operācijas,” Zelenskis sacīja intervijā Francijas telekanālam “France 2”.

“Tagadējā krīze (..) apliecina faktu, ka Krievija tiešām cenšas īstenot destabilizējošas darbības visā pasaulē,” viņš piebilda.

Ukrainas līderis arī pauda bažas, ka starptautiskā sabiedrība novēršas no kara Ukrainā, ņemot vērā “traģēdiju”, kas piemeklējusi Izraēlu pēc “Hamas” uzbrukumiem.

“Es nevēlos izteikt salīdzinājumus. Briesmīgs karš notiek mūsu valstī. Izraēlā daudzi cilvēki ir zaudējuši savus tuviniekus. Šīs traģēdijas ir atšķirīgas, bet abas ir milzīgas,” sacīja Zelenskis.

Viņš tomēr brīdināja, ka “starptautiskā sabiedrība riskē novērsties no Ukrainas, un tam būs sekas”.

“Ukrainas liktenis ir atkarīgs no pārējās pasaules vienotības. Pasaules vienotība ir ļoti atkarīga no ASV vienotības,” sacīja Ukrainas prezidents.

Runājot par Ukrainā notiekošo karu, Zelenskis sacīja, ka Ukrainas armijas jūnijā sāktais pretuzbrukums okupēto teritoriju atbrīvošanai “turpinās vairākās frontēs, un mēs visos gadījumos panākam progresu”.

Viņš tomēr piebilda, ka šī militārā kampaņa ir “ļoti grūta”, īpaši tāpēc, ka Krievija ir izveidojusi ļoti komplicētu nocietinājumu tīklu, kurā ir mīnu lauki, prettanku lamatas un tranšejas.

We have data very clearly proving that Russia is interested in inciting war in the Middle East. So that a new source of pain and suffering would erode global unity and exacerbate cleavages and controversies, helping Russia in destroying freedom in Europe.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2023