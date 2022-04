Volodimirs Zelenskis Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Zelenskis: Krievija noraidījusi priekšlikumu par Lieldienu pamieru







Krievija ir noraidījusi priekšlikumu noteikt pamieru pareizticīgo Lieldienās, ceturtdien savā videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Diemžēl, Krievija ir noraidījusi priekšlikumu noteikt Lieldienu pamieru. Tas ļoti labi demonstrē to, kā patiesībā šīs valsts vadītāji izturas pret kristīgo ticību, pret vieniem no priecīgākajiem un svarīgākajiem svētkiem. Bet mēs saglabājam cerību. Cerību uz mieru, cerību uz to, ka dzīvība uzvarēs nāvi,” sacīja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka piektdien austrumu rita kristiešiem ir Lielā piektdiena – Kristus ciešanu diena.

“Visskumjākā gada diena. Diena, kad viss, ko var izdarīt dzīvē, būs mazāk svarīgs, nekā lūgšana. Izņemot vienu. (..) Izņemot Dzimtenes aizstāvību. Izņemot biedru aizstāvību kaujā. Dažas minūtes pirms šīs uzrunas ierakstīšanas es parakstīju kārtējo dekrētu par mūsu varoņu, mūsu karavīru apbalvošanu. Valsts apbalvojumi tika piešķirti 202 Ukrainas aizstāvjiem. No viņiem 194 ir Bruņoto spēku karavīri un astoņi ir Ukrainas Īpašo sakaru un informācijas aizsardzības valsts dienesta karavīri,” piebilda Zelenskis.

Noteikt pamieru Ukrainā uz pareizticīgo Lieldienu laiku šajā nedēļas nogalē bija aicinājuši arī Romas pāvests Francisks un ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs.

Pareizticīgie kristieši, kas ir lielākā reliģiskā konfesija Ukrainā, šogad svin Lieldienas 24.aprīlī.