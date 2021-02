Diezgan esam uzticējušies “jaunajām sejām”, skuķenēm un gandrīz zēniem. Orientēsimies uz deputātu kandidātiem pusmūžā. Egila Līcīša feļetons

Ilustratīvs attēls Foto: Edijs Pālens/LETA

Egils Līcītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nevienam vairs nav noslēpums, ka pēc nākamajām vēlēšanām Saeimā būs pamatīgas pārmaiņas. Pēc pusotra gada deputātu kontingents lielos baros kā gājputni dosies prom.

Nav vien zināms, vai aizlaidīsies kā dzērves kāsī vai izlavīsies zosu gājienā.

Tuvojas arī Krišjāņa Kariņa valdības krahs, jo cilvēki ir vīlušies ministru nemākulīgās darbībās, pārvarot pandēmijas krīzi, viņu skopulībā, un tieši valdību atrod par galvenajiem, īstajiem tautas posta vaininiekiem, kur kovids ar deviņpa­dsmito numuru – tikai Kariņa komandas sabiedrotais.

Rekonstruktoriem jāsāk prātot, ko likt aizejošo parlamenta locekļu vietā. Šoreiz analītiķi ir atklāti – nākamajiem, kurus gaida panākumi vēlēšanās, slava, tautas mīlestība, jābūt cilvēkiem gados ar sirmiem deniņiem.

Diezgan esam uzticējušies “jaunajām sejām”, skuķenēm un gandrīz zēniem, nepilngadīgiem, kam mātes piens uz lūpām, un kas politikā uzvedušies kā no valga pasprukuši kumeļi.

Pat amerikāņi, būdami jaunības kulta varā, vēlot valsts vadītāju, uz Balto namu virzīja večukus un par prezidentu ievēlēja 78 gadus vecu vīru ar dzīves pieredzi un zināšanu bagāžu.

Arī Latvijas vadībā cienījamu stāju saglabājuši vecāka gadagājuma seniori Kariņš, Pabriks vai Bordāns, kurpretim vērtību pavisam pazaudējušas švilpastītes ministres un jaunāka modeļa čalīši ministri.

Mūsdienu uzskati sadala mūža gājumu šādi – līdz 17 gadiem mazgadīgs, no 18 līdz 65 gadiem – jauns cilvēks, no 66 līdz 79 gadiem – pusmūžā, no 80 līdz 99 gadiem – seniors, simtgadnieks un virs 100 – ilgdzīvotājs.

Savukārt jaunākie britu zinātnieku pētījumi maina priekšstatus par gara dzīves ceļojuma noslēgumu.

Progresīvajiem eidžistiem, vecu cilvēku nīdējiem, pētnieku atklājums būs pārsteigums, bet izrādās, ka ilgu mūžu nodzīvojušais spēj mainīties salīdzinājumā ar to, kāds bija tīnis, kad tikko dīga ūsas, un spēka gados.

Zelta vecumā, 70–80 gados, seniori kļūst nosvērtāki, līdzsvarotāki un nestreso tik daudz kā jaunībā. Tā sauktā “melnā triāde” – makjavellisms, narcisisms, psihopātija – vecumdienās iet uz neatgriešanos, pazeminās antisociālas uzvedības risks.

Daudziem lasītājiem būs pazīstams radagabals vai darbabiedrs, kurš, pēc dabas būdams dusmīgs īgņa, dzīves rudenī kļuvis mīlīgs jēriņš. Vai arī – kas bija knīpstanga, palaidis knaibles vaļīgāk.

Protams, ar gadiem cilvēks salīkst, krunkojas, červelējas, vecē viņa āda, kurš dabū kupri, kurš čīkstošus kaulus, kam metas sarma matos vai laika zobs laupa galvas rotu un atstāj pliku pauri kā globusu.

Uz vecumu cilvēks labprātāk uzturas kamīna tuvumā, lieto kāju sildītājus un agrāk patērētā spirtotā vietā dzer hjertemagniju.

Lēnām pārakmeņojoties, pavājinās atmiņa, mazinās interese par apkārt notiekošo, jo viss jau reiz bijis un pieredzēts – cilvēks vienkārši ļaujas dzīves plūdumam.

Pat dullākais liberasts un divdesmit gados iztrakojies progresists mūža otrajā pusē inficējas ar konservatīvisma bacili!

Padzīvojuši ļaudis saglabā skaidru spriestspēju un saprašanu, iemācās kontrolēt emocijas, kam bijusi, tam turpina attīstīties humora izjūta, vecīši kļūst altruistiskāki.

Neprasiet no jauniešiem as’ras par nabagiem, kas cieš un salst, negaidiet līdzjūtību un izpratni par vecuma sāpēm un sīkām vajadzībām. Pāragri ievēlētu deputātu sagaida tūkstoš slazdu, kuros jauneklim, kam vārās dzīvības sulas, iekrist.

Tāpēc orientēsimies uz deputātu kandidātiem pusmūžā, kas ved askētisku dzīvesveidu, atbild uz tautumeitas piedāvāšanos ar cietu nē, kuru dzīves uzskati ir nodibinājušies, ir pastāvīgi un stabili.

Cilvēkiem, kuriem bioloģiskais pulkstenis drīz tikšķinās pēdējo stundiņu, nav prātā grābt tikai sev un sev. Šie politiķi nebūs kurli pret mērķauditorijas nepieciešamībām un būs tradicionālo vērtību godātāji.

Balsosim, lai Saeimā iekļūst pēc iespējas vairāk pagājušā gadsimtā dzimušās paaudzes.

Balsosim, lai Saeimas garderobē franču drēbnieku modelēto izejamo apģērba gabalu vietā uz pleciņiem karājas vatētie, siltie mēteļi, lai plauktos tiek novietotas galošas un kaktos saslieti štociņi.