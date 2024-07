Vanšu tilts. Foto-LETA

Rīgas pašvaldības šovasar izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā Joŗģa Zemitāna tilta pārbūvei pieteikušies četri pretendenti, savukārt konkursu Vanšu tilta pārbūvei plānots izbeigt bez rezultāta un izsludināt jaunu iepirkumu, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darbus plānots sākt šajā būvsezonā un darbu izpildei atvēlēt 18 mēnešus no būvdarbu sākšanas brīža.

Kā informē pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange, konkursā uz Vanšu tilta pārbūvi pieteicies tikai viens pretendents ar neatbilstoši dārgu piedāvājumu. “Tāpēc šo iepirkumu pārtrauksim un tiks izsludināts jauns konkurss, iestrādājot noteikumos iespējas pieteikties plašākam pretendentu lokam,” norāda Lange.

Vanšu tilta pārbūvi plānots veikt pēc būvniecības veida “projektē un būvē”, kas paredz projektēšanas darbu un būvdarbu apvienošanu. Attiecīgi Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību veiktu viens būvnieks, kas tiktu izraudzīts atklāta konkursa kārtībā. Līguma izpildes termiņš šobrīd ir provizorisks, nosakot, ka būvprojekta izstrādei atvēlētais laiks ir ne ilgāks kā divpadsmit mēneši, savukārt būvdarbu izpildes termiņš – ne vairāk kā divdesmit četri mēneši.

Vanšu tilta pārbūvei pirms iepirkuma konkursa izsludināšanas tika arī rīkota apspriede ar potenciālajiem pretendentiem ar mērķi nodrošināt iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Tas gan neveicināja pretendentu pieteikšanos, tāpēc pašvaldība plāno apzināt būvkompānijas ar pieredzi tiltu būvniecībā un tās proaktīvi uzrunāt, aicinot piedalīties atkārtotajā konkursā.

Kā informē pašvaldībā, Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji. Tomēr eksperti pēc tiltu pārbaudēm apstiprina, ka bieži vien vizuālais izskats rada iespaidu, ka tilts ir sliktā stāvoklī, bet tehniskie parametri liecina, ka ikdienas slodzēm tas ir drošs. Šobrīd pašvaldība strādā pie tā, lai jau savlaicīgi atjaunotu un pārbūvētu tiltus un pārvadus, nepieļaujot kritisku situāciju atkārtošanos.

Atbilstoši Rīgas domes lēmumam līdz 2026./2027.gadam jāatjauno un jāpārbūvē stratēģiski svarīgi transporta infrastruktūras objekti – Gaisa tilts, Gustava Zemgala gatves pārvads, Jorģa Zemitāna tilts un Vanšu tilts. Iepriekšējos divus gadus Ārtelpas un mobilitātes departaments ir strādājis pie būvprojektu izstrādes, lai to realizāciju varētu sākt šogad.