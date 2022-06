Tā kā atrast kvalificētus metinātājus kļūst aizvien sarežģītāk, uzņēmums “Zieglera Mašīnbūve” iegulda tādās metināšanas iekārtās, kas taupa darbaspēku, – pusautomātiska metināšanas iekārta – robots. Publicitātes foto

Metālapstrādes uzņēmums "Zieglers" audzē eksporta jaudu







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Metālapstrādes uzņēmums “Zieglera Mašīnbūve” iegulda 1,4 miljonus eiro jaunās metālapstrādes ražošanas iekārtās, kas ļaus stiprināt eksporta jaudu Skandināvijā.

Uzņēmums par teju 800 tūkstošiem eiro iegādājies jaudīgāku lāzergriešanas iekārtu metāla lok­snēm, kā arī pusautomātisku metināšanas iekārtu – robotu, savukārt par 612 tūkstošiem eiro iegādātas ražoto produktu apkopju un servisa telpas Dānijā. Ieguldījumi veikti ar “Swedbank” atbalstu. Uzņēmuma vadītāja Olga Krušinska atklāj, ka “Zieglera Mašīnbūve” ir uzņēmums, kas specializējas ļoti plaša klāsta produktu ražošanā.

Atsevišķas sagataves nepieciešams veidot no biezākiem metāliem, kur lieti noderēs jaudīgāka metālu sagriešanas iekārta. Tā kā atrast kvalificētus metinātājus kļūst aizvien sarežģītāk, uzņēmums nolēmis ieguldīt tādās metināšanas iekārtās, kas ļauj amortizēt darbaspēka trūkumu ar daļēji automatizētiem mehānismiem. Turklāt uzņēmums prognozē, ka klimata pārmaiņu ietekmē tuvāko gadu laikā sagaidāma lielāka lauksaimniecības sektora intensitāte Eiropas ziemeļos, tāpēc jau savlaicīgi vēlas stiprināt savas pozīcijas Skandināvijas tirgū, izveidojot savu produktu pārdošanas atbalsta punktu.

“Zieglera Mašīnbūve” tika dibināta 1997. gadā un pieder Vācijā reģistrētajai “Martin Ziegler GmbH and Co. KG”. Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 1923. gadā, kad Martina Cīglera ģimene sāka nodarboties ar elektroiekārtu tirdzniecību un lauksaimniecības tehnikas ražošanu. Uzņēmums ir viens no vadošajiem darba devējiem Latgalē, nodarbinot vidēji 300 darbinieku. Aizvadītajā finanšu gadā “Zieglera Mašīnbūve” strādājusi ar teju pusotra miljona eiro lielu peļņu un vairāk nekā 22 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Tā darbības pamatvirzieni ir mašīnbūve, metālapstrāde un automobiļu detaļu ražošana. Saražoto produkciju uzņēmums eksportē uz 18 valstīm Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.