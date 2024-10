Ziemas riepas vai vasaras – no drošības viedokļa galvenais Latvijas klimatā ir un paliek protektora dziļums. Foto: Edijs Pālens/LETA

Izbraucot ārpus Latvijas un iepazīstoties ar riepu kontroli citās valstīs, ir jāievēro, ka riepas protektora augstumu mēra visā riepas skrejceliņa platumā, pievēršot īpašu uzmanību mērījumu rezultātam riepas joslās skrejceliņa iekšējā un ārējā malā, un skrejceliņa pašā vidū. (Riepas protektora skrejceliņš – riepas protektors visā riepas platumā.)

Mērījumu minimālais skaits katrā joslā būs vismaz trīs vai pat vairākās vietās. Mērījumiem tiks izvēlētas mērījumu vietas tajos protektora apgabalos, kur tas vizuāli izskatīsies nodilis visvairāk. Tehniski fizikā pareizi būtu runāt par tā lieluma mērīšanu, kas braukšanas procesā mainās, tas ir, aprakstīt un mērīt protektora augstumu!

Autotransportā pastāv arī jēdziens “protektora dziļums”, tikai to sauc par negatīvo protektora augstumu! Protektora dziļums nedilst! Dilstot protektora augstumam, tā izmērs samazinās. Ja protektoram mēra tā dziļumu, tad tāpēc, ka tas mainās, tuvojoties protektora virsmai. Kāpēc tas tuvojas riepas augšpusei? Tāpēc ka protektors nodilst un tā augstums samazinās. Sirreāli ir mērīt protektora rievu, kas dilšanas procesā pārvietojas uz augšu, tuvojoties riepas virsmai!

Riepu protektora nodilumu vizuāli var kontrolēt ar indikatoriem, ko izgatavotājs ir iestrādājis riepas gumijā kā izciļņus protektoru loku rievās.

Kad riepas protektors nodilst un tas sasniedz gumijas izciļņa augstumu, riepa ir nobraukta un tā ir jānomaina.

Ir divu veidu indikatori. Viens ir izgatavots atbilstoši minimālam ziemas protektora augstumam, bet otrs atbilst minimālām pārējās sezonas protektora augstuma prasībām. Kad protektora nodilums sasniedz attiecīgā indikatora augstumu, tad riepas izmantošana atbilstošā sezonā ir beigusies.

Riepu protektoru minimālie dziļumi.

Laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam automobilim un autobusam, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 t, jābūt aprīkotam ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos un riepām ir jābūt marķētām ar apzīmējumu “”. Laikposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim aizliegts braukt ar transportlīdzekli un transportlīdzekļu sastāviem ar piekabēm vai puspiekabēm, kuriem riteņi ir aprīkoti ar radžotām riepām.

Ziemas periodā, kad Satiksmes noteikumi Latvijā nosaka obligātu ziemas riepu lietošanu, to minimāli pieļaujamajam protektora dziļumam mērīšanas zonā ir jābūt:

– riepām, kas uzstādītas automobīļiem (B, D1 kategorijas) ar pilnu masu ne lielāku par 3,5 t, ne mazākam par 4 mm un obligāts arī ziemas riepas marķējums;

– riepām, kas uzstādītas autobusiem (D1, D kategorijas) ar pilnu masu lielāku par 3,5 t, ne mazākam par 3,0 mm;

– riepām, kas uzstādītas automobīļiem (C1, C kategorijas) ar pilnu masu lielāku par 3,5 t, ne mazākam par 2,0 mm.

Tehniskās apskates noteikumi Latvijā ziemas periodā nenosaka ziemas riepu minimālos protektoru dziļumus piekabes vai puspiekabes riepām! Tādēļ iesaku izpildīt automobīļu ziemas riepām uzstādītās prasības arī piekabēm un neizmantot piekabes vai puspiekabes ar zemāku protektora dziļumu, kāds tas ir noteikts atbilstošā vilcēja riepām.

Pārējā sezonā minimāli pieļaujamam riepas protektora dziļumam mērīšanas zonā ir jābūt:

– vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem ar pilnu masu ne lielāku par 3,5 t un to piekabēm vai puspiekabēm (B, B(96), BE kategorijas) ne mazākam par 1,6 mm;

– autobusiem (D1, D kategorijas) ne mazākam par 2,0 mm;

– kravas automobiļiem ar pilnu masu, lielāku par 3,5 t, un to piekabēm vai puspiekabēm (C1E, CE kategorijas) ne mazākam par 1,6 mm, bet visu ETMK transportlīdzekļu (“Euro drošo”) riepu minimālajam protektora dziļumam jābūt ne mazākam par 2,0 mm;

– motocikliem (A1, A2, A kategorijas) ne mazākam par 0,8 mm.

Autobusu piekabes un puspiekabes riepām pārējā sezonā tehniskās apskates noteikumi Latvijā nenosaka riepu minimālos protektoru dziļumus! Iesaku autobusu piekabes vai puspiekabes riteņu riepām izpildīt tās prasības, kas vilcēja autobusa riepām noteiktas pārējā sezonā.

Ko darīt ar vecajām M+S riepām?

Ja līdz šā gada 1.oktobrim ziemas periodā varēja braukt ar vissezonas riepām, kuras bija apzīmētas tikai ar marķējumu “M+S”, tad šodien tas jau ir aizliegts. Ja vecās M+S riepas nav bojātas, tās var izmantot pārējā sezonā! Vasarā protektors tām nodils ātrāk, uz brauktuves ar līdzenu asfalta segumu nedaudz palielināsies automobiļa bremzēšanās ceļa garums un straujos pagriezienos riepu sānnovirze vadītājam kļūs jūtamāka.