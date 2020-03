Oļegs Znaroks Foto: ITAR-TASS/SCANPIX/LETA

Oļegs Znaroks turpinās vadīt Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandu Maskavas “Spartak”, vēsta aģentūra “RIA-Novosti”.

Pērn aprīlī 57 gadus vecais Znaroks pārņēma “Spartak” stūri, noslēdzot līgumu pēc sistēmas 1+1. Kā ierasts, viņš “Spartak” komandu papildināja kopā ar savu ilggadējo asistentu Hariju Vītoliņu.

Par Znaroka palikšanu amatā ziņo arī “Sport Express”. Komandā paliks arī Vītoliņš, bet Igors Ulanovs, visticamāk, pametīšot vienību.

Latviešu uzbrucēju Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma pārstāvētā “Spartak” KHL regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet Gagarina kausa izcīņā tā pirmajā kārtā ar 2-4 atzina Maskavas “Dinamo” pārākumu.

Znaroks no 2010. līdz 2014.gadam trenēja Maskavas “Dinamo”, kur viņa palīgs bija Vītoliņš, komandai divas reizes izcīnot Gagarina kausu. Savukārt 2014.gadā Znaroks pārņēma Krievijas izlases grožus un ar to togad triumfēja pasaules čempionātā, bet pirms diviem gadiem viņa vadītā Olimpisko atlētu no Krievijas komanda triumfēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kaut gan turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.

Savukārt 2016./2017.gada sezonā Znaroks līdz Gagarina kausam aizveda Sanktpēterburgas SKA komandu, bet aizpērn atstāja galvenā trenera amatu šajā vienībā.

Vītoliņš 2018./2019.gada sezonā no decembra līdz pavasarim vadīja Šveices augstākās līgas vienību “Davos”, ar ko nosargāja vietu starp valsts spēcīgākajiem klubiem, bet pēc Znaroka aiziešanas viņš pusotru sezonu vadīja arī Maskavas “Dinamo”, turpinājumā atkal apvienojoties ar šo speciālistu SKA klubā.

Laikā no 2006. līdz 2011.gadam Znaroks kopā ar Vītoliņu vadīja arī Latvijas izlasi, ar ko 2009.gadā sasniedza pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Paralēli viņi strādāja arī ar KHL klubu Balašihas MVD, ko 2010.gadā aizveda līdz Gagarina kausa finālam, bet pēcāk vienība pārtapa par Maskavas “Dinamo”, speciālistiem savus amatus saglabājot.