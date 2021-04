Foto: Sintija Zandersone/LETA

ZVA vadītājs Henkuzens iesaka pārbaudes rosināt arī par "Moderna" vakcīnu iepirkumu







Ar vakcināciju saistīto neveiksmju sērija aizsākās pagājušā gada nogalē, kad Latvija pasūtīja tikai nelielu daļu no pieejamā “Pfizer” vakcīnu apjoma. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P!) pagājušajā nedēļā rosināja disciplinārlietu pret Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktoru Svenu Henkuzenu. Henkuzens uzskata, ka ir izvēlēts par cilvēku, uz ko novelt vainu, lai gan patiesībā būtu jāizmeklē Nacionālā veselības dienesta bezdarbība.

Viens no pirmajiem Daniela Pavļuta darbiem veselības ministra amatā bija dienesta pārbaudes ierosināšana par “Pfizer/BioNTech” vakcīnu iepirkumu. Pārbaude fokusējās uz novembra notikumiem, kad no 800 tūkstošiem devu Latvija izvēlējās pasūtīt tikai 97 000. Par caurspīdīga un skaidra procesa neesamību sodīja Veselības ministrijas valsts sekretāri Dainu Mūrmani-Umbraško.

Pārbaude nesniedza atbildes par to, kādēļ decembrī Latvija palaida garām iespēju pasūtīt vēl 400 tūkstošus šīs vakcīnas. Žurnālisti no “Re:Baltica” izpētīja slēgto valdības sēžu ierakstus un secināja, ka Ministru kabinets par patieso piedāvājuma apmēru nemaz nebija informēts. Ierēdnis, kas todien valdībā uzstājās, bija Zāļu valsts aģentūras vadītājs Svens Henkuzens. Pavļuts pret viņu pagājušajā nedēļā ierosināja disciplinārlietu.

Kopš vakcīnu iepirkumi nonākuši zem sabiedrības lupas Henkuzens atteicies runāt ar žurnālistiem. Tagad viņš piekrīt intervijai, jo uzskata, ka tiek nepamatoti vainots citu pieļautajās kļūdās.

“(NP: Kas, jūsuprāt, nogāja greizi?) Manuprāt, nogāja greizi… Ja mums ir skaidri deleģētas atbildības, ja mums ir skaidri deleģēti uzdevumi, tad nogāja greizi tas, ka atbildīgās personas šos uzdevumus pildīja vieglprātīgi vai nepilnīgi, savukārt, mēģinot šo situāciju vērst par labu, šī atbildība apzināti un neapzināti tiek nofutbolēta uz citu iestādi.

(NP: Kas tad, jūsuprāt, ir tie atbildīgie?) Ziņojumā par vakcinācijas stratēģiju, kas ir gājis uz Ministru Kabinetu 2. decembrī, skaidri pateikts, ka Nacionālais veselības dienests koordinē un vada iepirkumus Covid-19 vakcīnu veikšanai.

Un Nacionālais veselības dienests arī pārstāv Latviju Eiropas Komisijas iepirkumu komitejā. Un savukārt viņiem tad ir šis skaidrais deleģējums gan koordinēt iepirkumu, gan veikt pasūtījumus no ražotāja uz konkrētu vakcīnu devu skaitu.

(NP: Minējāt, ka atbildīgie mēģina to atbildību futbolēt viens no otra prom, vai redzat, ka arī bijusī ministre to mēģina darīt?) Es domāju, ka tas ir acīmredzams. Brīdī, kad ir skaidri jāpasaka, ka tu esi šo procesu vadījis, tu esi šo procesu vadījis, protams, ir ļoti vienkārši mest zem tankiem tos cilvēkus, kas ir uzņēmušies iniciatīvu komunicēt, skaidrot un darīt lietas. Tas ir ļoti ērti,” stāsta Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens.

