Ilustratīvs attēls Foto: Pixabay

Sarunās par iecerētajām nodokļu izmaiņām “Attīstībai/Par!” (AP) iestāsies par progresīvākām iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) likmēm un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu mazturīgāko iedzīvotāju atbalstam, aģentūrai LETA pastāstīja AP līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts.

Iepriekš koalīcijā spriests, ka nodokļu izmaiņas varētu sākt ieviest no 2021.gada, un vēl gaidāmas sarunas, kādas tās būs.

Politiķis norādīja, ka iepriekšējā Saeimā kļūdaini ieviestais, sarežģīti piemērojamais diferencētais ar IIN neapliekamais minimums jāaizvieto ar konkrētu neapliekamā minimuma summu, kas būtu tuvināma minimālās algas apmēram. Tā būtu vienkāršāk administrējama, saprotamāka sistēma, kas samazinās nodokļu slogu cilvēkiem ar maziem ienākumiem, norādīja Pavļuts.

Paralēli jānosaka progresīvākas IIN likmes, norādīja politiķis. Tāpat nepieciešams noteikt NĪN atvieglojumu saprātīgai daļai no viena īpašuma, kas būtu mērķēts uz mazturīgāko iedzīvotāju atbalstu, pauda AP līdzpriekšsēdētājs.

Par nodokļu izmaiņām plānotas sarunas koalīcijā un ieinteresēto pilsonisko sabiedrību, skaidroja politiķis. Viņš norādīja, ka izmaiņas nodokļos vajadzētu veikt pirms lemšanas par 2021.gada budžetu, jo tā ir slikta prakse par nodokļu izmaiņām lemt tikai pusotru mēnesi pirms to stāšanās spēkā, kas būtu atlikušais laika posms pēc budžeta pieņemšanas.

Jau vēstīts, ka Pavļuts arī norādījis, ka veselības aprūpes finansējums solidāri jānodrošina no visiem nodokļu režīmiem, tajā skaitā no tā dēvētājiem maznodokļu režīmiem. Pašlaik šāda finansēšana ir noteikta vispārējā nodokļu režīmā, kurā daļa no sociālā nodokļa ieņēmumiem aiziet medicīnas sfēras finansēšanai.

Kā norādīja deputāts, lai par veselības aprūpi solidāri maksātu visi, nepieciešams kādu maksājumu paredzēt arī mikrouzņēmumu nodokļa, autoratlīdzības un patentmaksājumu saņēmējiem. Vienošanos par nodokļu izmaiņām koalīcijai būtu jāsaskaņo līdz 2020.gada vidum, norādīja politiķis.