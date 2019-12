Ilustratīvs foto. Foto: Evija Trifanova/LETA

Daugavpilī mirušajai pacientei konstatētais trakumsērgas vīruss ģenētiski pieder vīrusiem, kas cirkulē Āzijā, liecina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” sniegtā informācija.

Kā aģentūrai LETA uzsvēra Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja, šī ir būtiska virzība epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā, jo tādējādi ir apstiprinājusies versija, ka sieviete ar trakumsērgu nav inficējusies Latvijā.

Savukārt Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs iepriekš vēstīja, ka mirusī sieviete bija nonākusi slimnīcā ar veselības problēmām. Ņemot vērā, ka viņa iepriekš bija bijusi ārzemēs, slimnīcā tika izmeklētas iespējamās infekcijas, tostarp pārbaudīta iespējamā inficēšanās ar trakumsērgu. Tomēr ārstniecības iestādē netika novēroti galvenie simptomi, kā rezultātā sākotnēji netika konstatēta trakumsērga.

Balstoties uz slimnīcas nespēju precīzi diagnosticēt trakumsērgu, Veselības inspekcija vakar uzsāka pārbaudi saistībā ar iespējamu medicīnas personāla nolaidību, aģentūrai LETA pavēstīja Veselības inspekcijas pārstāve Saiva Luste.

Jau ziņots, ka Latvijā nāves gadījumi no trakumsērgas līdz šim nebija novēroti jau 16 gadus. Arāja pavēstīja, ka pirms 2003.gada vēl konstatēti divi nāves gadījumi, proti, viens 1993.gadā un otrs 1996.gadā. Savukārt, 2012.gadā pēdējo reizi trakumsērga konstatēta dzīvniekiem. Tomēr no 2015.gadā Latvijai piešķirts no trakumsērgas brīvas valsts statuss.

Vakcinācija pret trakumsērgu vienmēr ir nepieciešama pēc kontakta ar slimu vai iespējami slimu dzīvnieku. Kā norāda SPKC, vakcinācija ir nepieciešama gadījumos, kad slims dzīvnieks cilvēku sakodis vai saskrāpējis, tāpat saslimšanu var izraisīt slimā dzīvnieka siekalu nokļūšana uz gļotādām, bojātas ādas un brūcēm.

Kā ziņots, kaut cilvēka inficēšanās no cilvēka ir drīzāk ir apšaubāma, tomēr, ņemot vērā to, ka trakumsērga vienmēr ir letāla slimība, ārstu uzmanība tiek pievērsta katram gadījumam, kad nevar būt izslēgta inficēšanās.

Gadījumos, kad slimnieka siekalas nokļūst uz cita cilvēka gļotādas, bojātas ādu vai brūces ir svarīgi vērsties pie ārstniecības personas, norāda SPKC pārstāve, lai pārliecinātos, ka nav notikusi saslimšana ar trakumsērgu.

Trakumsērgas vīruss izraisa akūtu encefalītu visiem siltasiņu dzīvniekiem un cilvēkiem. Trakumsērga vienmēr beidzas ar saslimušā dzīvnieka vai cilvēka nāvi, tomēr slimība ir novēršama ar vakcināciju, informēja Arāja.