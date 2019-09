Oļegs Burovs. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Ārkārtas situācijas izsludināšana galvaspilsētā atkritumu apsaimniekošanas jomā ir nepieciešama, ņemot vērā, ka visi iedzīvotāji līdz 15.septembrim nepagūs parakstīt jaunos līgumus, izriet no

Rīgas mēra Oļega Burova (GKR) trešdien sacītā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē.

“Ja tādas nebūs, mēs varam sākt sarunu procedūru, parakstīt līgumu, pieņemt lēmumu par saistošajiem noteikumiem, bet mēs nevaram nodrošināt to, ka 15.septembrī pakalpojuma sniedzējs sāks izvest atkritumus bez līguma,” sacīja Burovs.

Ja valdība nepieņems lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, Rīgas pašvaldība, visticamāk, pieņems lēmumu sākt sarunu procedūru un parakstīt līgumu, nodrošinot to, ka atkritumus sāks izvest svētdien, turpināja Rīgas mērs. “Bet mēs varam sagaidīt strīdus par to, ka vēlāk kāds kādam piestādīs rēķinus,” pauda Burovs.

“Ja tagad es sapratīšu, ka valdības sēde būs vakarā, tās nebūs vispār vai būs negatīvs lēmums, mēs rīkosimies paši. Mēs esam pirmskrīzes situācijā, mums nevar būt dienas bez atkritumu izvešanas,” sacīja mērs.

Viņš arī pauda, ka uzņemas visu atbildību, arī personīgo. “Pirms divām nedēļām par šo tēmu nezināju neko. Tagad uzņemos pilnīgu atbildību, ka svētdien visi atkritumi būs izvesti,” uzsvēra Burovs.

Kā ziņots, valdība otrdien tomēr nespēja vienoties par ārkārtas situācijas izsludināšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā, bet aicināja Rīgas domi pildīt Konkurences padomes (KP) lēmumu.

KP piemērojusi pagaidu noregulējumu, kas aizliedz AS “Tīrīga” slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu pēc 15.septembra.

Ministri vienojās, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzraudzīs to, kā Rīgas dome pilda KP lēmuma izpildi. Par paveikto Rīgas domei būs jāinformē VARAM, savukārt nepieciešamības gadījumā šodien varētu sasaukt valdības ārkārtas sēdi, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Valdības lēmums paredz uzticēt Rīgas domei vērsties pie visiem četriem līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem ar aicinājumu turpināt nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Rīgā. Ja Rīgas dome saņems rakstiskus apliecinājumus no operatoriem, ka viņi to nav gatavi darīt, tad dome varēs atkal vērsties pie VARAM ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli.

Patlaban Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi sadarbības līgumus ar četriem uzņēmumiem – SIA “Clean R”, SIA “Eco Baltia vide”, SIA “Pilsētvides serviss” un SIA “Lautus”.

“Clean R” un “Eco Baltia vide” pārstāvji otrdien žurnālistiem apliecināja, ka ir gatavi turpināt nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu un viņiem tam pietiek gan kapacitātes, gan aprīkojuma. Abi šie uzņēmumi jau tagad nodrošina aptuveni 88% atkritumu izvešanu Rīgā.

“Eco Baltia vide” trešdienas rītā arī informēja, ka ir nosūtījusi domei rakstisku apliecinājumu par gatavību turpināt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā.

Savukārt “Lautus” izpilddirektors biznesa attīstības jautājumos Jānis Stafeckis aģentūrai LETA otrdien sacīja, ka gaidīs, kādu risinājumu atkritumu apsaimniekošanai piedāvās Rīgas dome. “Savu biznesu plānojam laicīgi – gan materiāltehniskos resursus, gan cilvēkresursus. Patlaban jau esam atlaiduši daļu darbinieku, tāpēc ir jāsaprot, ko piedāvās Rīgas dome – nodrošināt pakalpojumu uz mēnesi, uz diviem, vai varbūt uz gadu,” sacīja Stafeckis. Tikai pēc tam, kad būs skaidrs risinājums, “Lautus” lems, vai atsākt sniegt pakalpojumus.

Savukārt “Pilsētvides serviss” aģentūrai LETA apliecināja, ka no nākamās nedēļas neturpinās sniegt atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus Rīgā. “Domes rīkotā konkursa rezultāti ir zināmi jau labu laiku, tāpēc “Pilsētvides serviss” ir atlaidis no darba visas brigādes, kuras strādāja Rīgā. Tāpēc no nākamās nedēļas pakalpojumus vairs nepiedāvāsim,” sacīja uzņēmuma pārstāve Olga Ribkina.