Drons. Ilustratīvs foto. Foto: Zane Bitere/LETA

Valdība šodien atbalstīja Aizsardzības ministrija (AM) ieceri cilvēku meklēšanas organizācijai “Bezvests.lv” piešķirt 22 649 eiro drona iegādei.

Minēto summu ņems no Nacionālo bruņoto spēku budžeta un izmantos “Atlas” drona iegādei.

Biedrība bija lūgusi AM izvērtēt iespēju nodot vienu no Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iepirktajiem SIA “Atlas Aerospace” droniem. AM konstatēja, ka nav iespējams nodot Nacionālo bruņoto spēku lietošanai paredzētos dronus, jo tie ir speciāli pielāgoti militāram lietojumam un uzskatāmi par stratēģiskas nozīmes preci.

Vienlaicīgi “Atlas Aerospace” drona civilajā versijā ir atsevišķas standartizētas sastāvdaļas, kas to padara daļēji savietojamu ar militārās versijas droniem, kas nav uzskatāmas par stratēģiskas nozīmes precēm, un kuru atrašanās biedrības rīcībā nerada drošības riskus.

Ņemot vērā to, ka starp Nacionālo bruņoto spēku uzdevumiem ir glābšanas un meklēšanas funkcija un tās realizēšanai pārskatāmā nākotnē ir paredzēts iesaistīt arī Nacionālo bruņoto spēku iegādāto militāras nozīmes bezpilota lidaparātus, šādu līdzekļu piešķiršanu biedrībai pazudušu personu meklēšanas veicināšanai – var uzskatīt par valstij nepieciešamu funkciju veikšanu, secinājusi AM.