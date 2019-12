Publicitātes foto

Šonedēļ no 11. līdz 14. decembrim Rīgā norisināsies jau par labu tradīciju kļuvušais festivāls “Riga Symphony”, kas šogad pulcēs talantīgus jauniešus no vairāk nekā divdesmit valstīm, pauda defstivāla direktore Jeļena Švilpe.

Talantīgie jaunieši no Anglijas, Īrijas, ASV, Turcijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Spānijas, Polijas, Francijas, Bahreinas, Itālijas, Krievijas, Ukrainas, Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Moldovas, Kazahstānas un, protams, Latvijas sacentīsies par galveno balvu nominācijās “Folkloras un tautasdziesma”, “Autordziesma”, “Kora un ansambļa dziesma”, “Latviešu komponista dziesma”, “Populārās mūzikas vai džeza stila dziesma”, “Akadēmiskais vokāls” u.c.

Šogad festivālā ieviesta jauna nominācija – “The best of the best – Diamond voice of Riga Symphony”.

Mūsu valsti starptautiskajā žūrijā pārstāvēs LNO soliste Ilona Bagele, džeza dziedātāja Olgas Pīrāgs, diriģente Māra Marnauza; Krieviju pārstāvēs “Slāvu bazāra” direktors Gļebs Lapickis, tāpat žūrijā darbosies eksperti no Itālijas, Igaunijas, Krievijas u.c. valstīm.

“Festivāls veicina un attīsta neformālās radošās izglītības iespējas Latvijā starptautiskā līmenī, savukārt konkursa

galvenais mērķis ir kalpot par starptautiska mēroga platformu jaunajiem izpildītājiem,

kā arī veicināt populārās, tradicionālās, un akadēmiskās dziedāšanas žanru, stiprināt starptautiskās attiecības un radošus kontaktus, iesaistīt dažādu tautību jauniešus Latvijas un Baltijas valstu kultūras mantojuma popularizēšanā, dodot iespēju parādīt savu meistarību un savai kultūrai raksturīgās iezīmes.

Festivāla laikā, mācoties un izpildot dziesmas par Latviju un Rīgu, jauniešiem ir iespēja iepazīt Latvijas muzikālo kultūru, tās unikālo raksturu un bagātību. Vienlaikus tā ir vērtīga pieredzes apmaiņa, daudzu valstu dziesmu, komponistu, jauno talantu stila un izpildījuma manieres sintēze,” norāda festivāla direktore, komponiste Jeļena Švilpe.

Festivāla dalībnieki varēs apmeklēt radošās darbnīcas, kurās pieredzē dalīsies dažādu valstu vadošie speciālisti, piedalīties kultūras pasākumos, kuri notiks festivāla ietvaros; sacensties par iespēju uzstāties svinīgajā Galā koncertā VEF Kultūras pilī kurā piedalīsies festivāla labākie dalībnieki un populāri Latvijas un Eiropas mākslinieki.

Latvijas jaunieši prezentēs latviešu muzikālos priekšnesumus, savukārt citu valstu dalībnieki rādīs savas valsts muzikālos darbus.

11.decembrī un 12.decembrī norisināsies festivāla konkursi. 13.decembrī tiks apbalvoti uzvarētāji, bet pēcpusdienā Rīgas Sv. Pētera baznīcā norisināsies tradicionālais labdarības Ziemassvētku koncerts un tiks rotāta tradicionālā “Riga Symhony 2019” festivāla Ziemassvētku eglīte.

Festivāla kulminācija būs 14.decembrī, kad VEF Kultūras pilī norisināsies “Riga Symphony 2019” Galā koncerts, kurā festivāla labākie dalībnieki sacentīsies par “Grand Prix” piecās nominācijās un “Dimond voice of Riga Symphony 2019”, kā arī festivāla galveno balvu – “Riga Symphony 2019 – Grand Prix” 1000 EUR vērtībā. Galā koncerta vadītāja loma uzticēta festivāla draugam – dziedātājam Markum Rivam.