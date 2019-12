Foto: Zane Bitere/LETA

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no šī gada 30.novembra plkst. 6.30 līdz 2.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 70 izsaukumus – 27 uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem un 16 izsaukumi bija maldinājumi, tā šorīt portālu “La.lv” informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Inta Palkavniece.

Sestdien plkst. 6.55 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Baldoni, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkā dega starpstāvu pārsegums 50m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotās ēkas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Līdztekus no ēkas tika evakuēti trīs cilvēki. Plkst. 11.10 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien plkst. 20.47 VUGD saņēma izsaukumu par to, ka kādā daudzīvokļu ēkā Rīgā izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no viena ēkas dzīvokļa logiem nāk liesmas un deg dzīvoklis. Ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotās ēkas evakuēja septiņus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti NMPD mediķiem. Plkst. 23.38 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 40m2 platībā dega dzīvoklis.

Šogad ugunsnelaimēs cietuši jau 250 cilvēki, bet bojāgājuši 69.

Vairumā gadījumu šīs traģiskās ugunsnelaimes saistāms tieši ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuzmanīgu smēķēšanu telpās, neapdomīgu sveču dedzināšanu vai bojātu apkures ierīču lietošanu. Viens no lētākajiem un efektīgākajiem veidiem, kā pasargāt savu dzīvību un īpašumu, ir uzstādīt mājoklī dūmu detektoru. VUGD pieredze liecina, ka, ja mājoklī ir bijis dūmu detektors, nelaime ir pamanīta savlaicīgāk, kā arī cilvēks paspēj izglābties un operatīvāk izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz vēlāku laiku un jau šodien mājoklī uzstādīt dūmu detektoru.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, elektriskā virtene, grils, sadzīves mantas, boilera sildelements, elektrības sadales skapis, sodrēji ēkas dūmvadā, divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, trīs vieglās automašīnas, divas pirtis, divi malkas šķūņi, trīs dzīvojamās mājas.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, ugunsdzēsēji glābēji sestdien Rīgā noķēra ievainotu lapsu un nogādāja veterinārajā klīnikā, Rīgā no koka nocēla kaķi un Liepājā kaķi nocēla no daudzstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva nojumes, bet svētdien Ventspilī atbrīvoja dzīvojamās mājas ventilācijas šahtā iestrēgušu putnu un Jēkabpilī notvēra ēkā iemaldījušos caunu un palaida brīvībā.