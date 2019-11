Publicitātes foto

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” sadarbībā ar Izdevniecību “Jumava” izdevis grāmatu “Epifānijas” (“Epiphanies”) angļu valodā. Grāmatā publicētas 39 spilgtākās epifānijas angļu valodā, iekļaujot atpazīstamākās “Nekas, tu tikai neuztraucies”, “Uzvelciet baltu kreklu” un “Es jums saku: dziediet”.

Kanādas latviete, rakstniece un režisore Baņuta Rubess grāmatas ievadā Imantu Ziedoni salīdzina ar tādiem pasaules grandiem kā Bobu Dilanu (Bob Dylan) un Leonardu Koenu (Leonard Cohen), kuri atstājuši neizmērojamu kultūras nospiedumu. Neskatoties uz to, ka “Epifānijas” ir viens no populārākajiem Imanta Ziedoņa darbiem, tās līdz šim tulkotas angļu valodā tikai nelielā skaitā. “Pateicoties Eiropas Savienības projektam “Radošā Eiropa” iespējams tulkot latviešu autoru darbus un izcelt tulkus, kas spēj nodrošināt augstāko tulkojuma kvalitāti. Imanta Ziedoņa “Epifānijas” ir ļoti daudzslāņaini un vieni no sarežģītākajiem prozas darbiem. Esam ļoti pateicīgi tulkiem par ieguldīto darbu teju gada garumā, lai būtu iespēja iepazīstināt angliski runājošo auditoriju ar Imantu Ziedoni,” pauž Ziedoņa bibliotēkas vadītāja Ance Caune. Grāmatas “Epiphanies” darbus no latviešu valodas uz angļu valodu tulkojuši divi tulki – Bitite Vinklers un Ivars Šteinbergs. Vāka ilustrāciju veidojusi Londonā dzīvojošā latviešu ilustratore Līga Kitchen.

Projekta “Radošā Eiropa” ietvaros, sadarbībā ar izdevniecību “Jumava” svešvalodās izdoti arī citi Imanta Ziedoņa darbi, piemēram, bērnu grāmata “Krāsainās Pasakas” (Colorful tales) angļu valodā, kā arī bilingvālais dzejoļu krājums latviešu un vācu valodā “Es skaitīju un nonācu pie VIENA” (Ich zählte und kam somit auf EINS). Populārākā grāmata, kas izdota abu izdevēju sadarbības rezultātā ir Ziedoņa dzejas krājums ar fonda “Viegli” mūziķu Māras Upmanes-Holšteines, Renāra Kaupera, Jāņa Strapcāna, Raimonda Gusareva (El Mars) un Jāņa Holšteina-Upmaņa (Goran Gora) pārdomām un iedvesmas stāstiem, rakstot dziesmu tekstus ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Grāmata “Tūkstošpirmā melnā, zilā nakts” (The 1001st Blackish-Blue Night) angļu valodā ir īpaša ar to, ka grāmatu iespējams “atdzīvināt” ar paplašinātās realitātes lietotni “Overly”. Visas projekta “Radošā Eiropa” ietvaros izdotās grāmatas iespējams iegādāties grāmatnīcās visā Latvijā.

Savukārt iepazīties ar teju visām izdotajām grāmatām, kurās ir Imanta Ziedoņa darbi var katru otrdienu no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 Ziedoņa bibliotēkā Rīgā, Sporta ielā 2. Jau 2020. gada sākumā Ziedoņa bibliotēkā plānots jēgpilno sarunu vakars par latviešu rakstnieku darbu tulkojumu eksporta iespējām un izaicinājumiem. Vairāk informācijas par plānotajiem pasākumiem iespējams uzzināt Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” vai Ziedoņa muzeja mājaslapās.