Jaunas karabīnes iegāde ir liels notikums katra mednieka dzīvē. Tas ir jāpiešauj, jāpielāgo medībām, vai arī sportam. To var arī pieslīpēt, veicot īpašu procedūru, padarot to precīzāku, pagarinot stobra mužu.

Bet vai to vajag veikt, vai ir kāda jēga no šīs procedūras?

Šī procedūra nav vienkārša, lai to veiktu, vajadzīgs laiks, kā arī resursi. Galvenais šajā procesā ir tieši šaujamieroča tīrīšana, nevis šaušanas process. Eksperti lēš, ka nepieciešamas vismaz 8 stundas, lai pilnībā veiktu ieroča stobra pieslīpēšanu.

Bet varbūt to var darīt arī medību laikā, jo 8 stundas šautuvē, tas ir bezgala dārgs un laikietilpīgs process. Kā labāk rīkoties, vai ir iespējami citi risinājumi, ko par to visu saka pieredzējuši šāvēji un eksperti?

Par to diskutē Linda Dombrovska un Oskars Treilihs.

