Turpmāk valdīs cikloni: laika prognoze 7 dienām

Foto – Shutterstock

Laika apstākļus turpmākajā nedēļā Latvijā ietekmēs ciklonu darbība – debesis klās mākoņi, daudzviet gaidāmi nokrišņi un brāzmains vējš, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Turpmākajās dienās debesis pārsvarā klās mākoņi, daudzviet gaidāmi nokrišņi – lietus, slapjš sniegs, nākamajā nedēļā arī sniegs. Vējš saglabāsies brāzmains. Darba nedēļas vidū Latvijas teritorijā ieplūdīs auksta gaisa masa, un daudzviet uz laiku atgriezīsies sals.

Nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas sākumā laika apstākļus Latvijā no rietumiem noteiks cikloni, līdz ar to debesis pārsvarā būs mākoņainas. Valsts teritoriju šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ daudzviet gaidāms lietus, austrumu rajonos arī slapjš sniegs un sniegs.

Austrumu rajonos autovadītājiem ieteicams izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un būt uzmanīgiem uz ceļiem, jo iespējama apledojuma veidošanās!

Pūtīs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas jūras piekrastē brāzmās sasniegs 20-23 m/s. Spēcīgākās vēja brāzmas gaidāmas piektdien.

Gaisa temperatūra gan dienā, gan naktī pieturēsies virs 0 grādu atzīmes, piekrastes rajonos dienā sasniedzot +7…+8, vien galējos dienvidaustrumos naktīs iespējams neliels sals.

Sākot ar svētdienu, valsts teritorijā pamazām sāks ieplūst aukstāka gaisa masa, līdz ar to gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies.

Otrdien ciklona ietekmē vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, brāzmas mazināsies, bet gaisa temperatūra dienā vairs sasniegs vien +1…+3.

Darba nedēļas vidū laika apstākļus uz neilgu brīdi sāks noteikt augsta spiediena atzars, līdz ar to ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. No Skandināvijas ienestās aukstās gaisa masas ietekmē gaisa temperatūra turpinās pazemināties – naktī uz trešdienu daudzviet pat līdz -3…-8 grādi. Nokrišņi nav gaidāmi, tomēr no jauna pastiprināsies brāzmains dienvidaustrumu, dienvidu vējš.

Darba nedēļas otrajā pusē Latvijas teritorijai pietuvosies jauns ciklons, kura ietekmē ceturtdien daudzviet gaidāmi nokrišņi – slapjš sniegs, sniegs, vietām Kurzemes piekrastē arī lietus. Negatīva gaisa temperatūra vairs gaidāma vien austrumu rajonos, bet piekrastē dienā gaisa temperatūra sasniegs +3…+5.