Lecis “RNP” valdes atlaišanu skaidro ar “RS” mēģinājumu iekasēt vairāk nekā 1,2 miljonus eiro

No amata atbrīvotais SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes loceklis Ivo Lecis piedalās preses konferencē, kurā informē par atlaišanas iemesliem, kā arī par tālāko rīcību saistībā ar prettiesisko atlaišanu. Foto: Paula Čurkste/LETA

Pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) bijušais valdes loceklis Ivo Lecis kompānijas valdes atlaišanu skaidro ar AS “Rīgas siltums” mēģinājumu no RNP klientiem iekasēt vairāk nekā 1,2 miljonus eiro, kamēr “Rīgas siltums” šādu apgalvojumu noraida.

Lecis aģentūru LETA informēja, ka viņa ieskatā RNP valdes atlaišana nav īpašs pārsteigums, jo, cīnoties par ietekmi pašvaldībā, tās uzņēmumu valdes kļūst par vienu no populārākajām cīņas platformām.

“Nevaru piekrist mutiski paustajam, kas tika pateikti kā iemesli valdes atlaišanai, tāpēc, atlaižot uzņēmuma valdi, aicinātu mēru būt precīzam faktos un argumentācijā, neiesaistīt personiskās simpātijas un antipātijas, un galvenokārt būt godīgam, pamatojot atlaišanu ar reāliem iemesliem, nevis klaji izdomātiem vai melīgiem,” sacīja Lecis.

Viņš vērsa uzmanību, ka sūdzību skaits šogad RNP ir samazinājies par 30% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, nevis pieaudzis, kā to apgalvoja Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR).

Savukārt audita iepirkums, pēc Leča teiktā, tika organizēts atbilstoši Rīgas domes un RNP pašvaldības kapitāla daļu turētāja tiesiski pieņemtiem lēmumiem.

Komentējot pārmetumus saistībā ar RNP naudas līdzekļu atrašanos “PNB bankā”, viņš sacīja, ka tā ir Latvijā licencēta, legāli strādājoša banka, tāpēc naudas turēšana tajā nav pārkāpums. Jo vairāk tāpēc, ka RNP attiecīgajā bankā bija atvērts tikai norēķinu konts klientu, galvenokārt pensionāru maksājumiem par dzīvokli saņemšanai.

Pēc viņa sacītā, RNP kopš šā gada 16.augusta saistībā ar Eiropas Centrālās bankas uzraudzītās “PNB bankas” darbības pārtraukšanu kopš 15.augusta aktīvi strādā pie katra uzņēmuma klienta interešu pārstāvības, komunicējot ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) darbiniekiem klātienē un rakstiski.

Jau šā gada 20.augustā RNP FKTK esot nosūtījusi detalizētu informāciju, lai būtu iespējams identificēt katru dzīvojamās mājas kopību un katra klienta veiktās iemaksas. Atbilstoši tam, par ko vienojās RNP un FKTK darbinieki klātienes tikšanās, piektdien, 15.novembrī, tikusi nosūtīta papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopību naudas līdzekļiem “PNB bankai”. Tā kā šī informācija skar 2476 klientu – dzīvokļu īpašnieku kopību naudas līdzekļus -, sagatavotās informācijas apjoms pārsniedz vairākus tūkstošus lappušu.

Pēc Leča teiktā, viens no būtiskākajiem RNP valdes atlaišanas iemesliem ir tās iebildumi kopš šā gada jūnija pret “Rīgas siltuma” ieceri piemērot soda naudu 0,2% apmērā par katru kavētā maksājuma dienu, nepārsniedzot 10% no neapmaksātā rēķina kopsummas par nesaņemtajiem maksājumiem no RNP klientiem.

“Saskaņā ar AS “Rīgas siltums” plānu, soda procentus viņi vēlas iekasēt no visiem RNP klientiem. Summa, ko šobrīd vēlas papildus samaksai par piegādātajiem pakalpojumiem saņemt “Rīgas siltums”, ir vairāk nekā 1,2 miljoni eiro gadā,” viņš sacīja, norādot, ka soda procentus “Rīgas siltums” plāno iekasēt no RNP klientiem, kuri ik mēnesi apmaksā sagatavotos rēķinus.

Tikmēr “Rīgas siltuma” pārstāvji kategoriski noraidīja bijušā RNP bijušā valdes locekļa valdes locekļa Leča apgalvojumus par iecerēm iekasēt soda naudas no visiem RNP klientiem, dēvējot tos par nepatiesiem.

“AS “Rīgas siltums” nekad nav piemērojusi un neplāno piemērot līgumsodu/nokavējuma procentus klientiem, kuri godprātīgi ik mēnesi norēķinās par piegādāto siltumenerģiju. Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosacījumi paredz, ka tikai par nokavētiem maksājumiem AS “Rīgas siltumam” ir tiesības aprēķināt un iekasēt no līgumsodu/nokavējuma procentus par rēķina samaksas kavējumu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu,” liecina kompānijas izplatītais paziņojums.

Kā ziņots, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) otrdien, 19.novembrī, nolēma atcelt no amatiem RNP valdi.

RNP valdes priekšsēdētājs līdz šim bija Aivars Gontarevs un valdē vēl strādāja Rolands Pogulis un Lecis.

Viņu vietā par RNP pagaidu valdes priekšsēdētāju iecelts līdzšinējais “Rīgas satiksmes” pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis, “Rīgas satiksmes” pagaidu valdes loceklis Juris Švanders, Rīgas domes Īpašuma departamenta juriste Irīna Miķelsone, “Rīgas pilsētbūvnieka” valdes locekle Inese Šnepsta un kādreizējais VSIA “Daugavas stadions” valdes loceklis Elmārs Martinsons.

Galvenais uzdevums RNP jaunajai vadībai ir revidēt visus esošos procesus, veikt auditu un, ja nepieciešams, vērsties atbilstošajās valsts institūcijās, kā arī sagatavot dokumentus pastāvīgās valdes atlases konkursam.