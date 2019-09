Lidosta “Rīga” Foto: Timurs Subhankulovs

Pateicoties ilgtermiņa pasākumiem un sadarbībai ar citām aviācijas nozares institūcijām un uzņēmumiem, 2019.gadā, neraugoties uz straujo apkalpoto lidojumu un pasažieru skaita pieaugumu, visās lidostas “Rīga” trokšņa monitoringa stacijās fiksēts gaisa kuģu radīto trokšņu samazinājums, liecina mērījumu dati par 2019.gada astoņiem mēnešiem.

Vislielākais samazinājums fiksēts trokšņa monitoringa stacijā, kas izvietota Jaunmārupē, kur 2019. gada astoņos mēnešos, salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, diennakts trokšņa rādītājs ir samazinājies par 0,8 A izsvērto decibelu (dBA). Spilves un Skultes monitoringa stacijās trokšņu līmenis samazinājies par 0,6 dBA, bet Mežārēs par 0,3 dBA.

Trokšņa līmeņa samazinājumu Spilves monitoringa stacijā veicināja gaisa kuģu lidojumu procedūru izmaiņas, kas tika ieviestas ar 2018. gada 6. decembri, īstenojot lidostas “Rīga” Rīcības plānu trokšņa samazināšanai. Procedūru izmaiņas paredz, ka gaisa kuģi, paceļoties uz ziemeļiem no lidostas, veic pagriezienu par aptuveni 900 metriem vēlāk nekā iepriekš, tā rezultātā lielākā daļa gaisa kuģu lido tālāk no Spilves ciema un to radītais troksnis Spilvē ir mazāk dzirdams.

Tāpat trokšņa līmeņa samazinājums ir saistīts ar nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” īstenoto flotes nomaiņu, kā rezultātā ir būtiski pieaudzis ievērojami klusāko “Airbus A220-300” gaisa kuģu lidojumu īpatsvars.

“Lidosta apzinās savu ietekmi uz vidi, tajā skaitā uz trokšņa līmeni tai pietuvinātajās teritorijās, tāpēc esam gandarīti, ka īstenotie pasākumi ir nesuši rezultātu, turklāt apstākļos, kad pasažieru un lidojumu skaits strauji aug. Šā gada astoņos mēnešos lidojumu skaits lidostā “Rīga” pieaudzis par 4,7% un kopumā apkalpoti vairāk nekā 58 tūkstoši gaisa kuģu, savukārt pasažieru skaits audzis par 10,7%, sasniedzot 5,2 miljonus,” norāda lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.

Jau vēstīts, ka pērnā gada nogalē tika apstiprināts jaunais lidostas “Rīga” Rīcības plāns gaisa kuģu trokšņa samazināšanai laika posmam no 2019. līdz 2024.gadam. Lidosta gaisa kuģu radīto troksni var samazināt vairākos veidos – gan efektīvāk izmantojot jau esošo lidostas infrastruktūru un attīstot jaunu, gan arī cieši sadarbojoties ar lidsabiedrībām, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” (LGS), Civilās aviācijas aģentūru (CAA) un citām organizācijām, lai īstenotu pasākumus trokšņa mazināšanai. Vairāki plānā piedāvātie risinājumi ir vērsti uz to, lai samazinātu trokšņa līmeni naktīs tuvākajās lidostas teritorijās, piemēram, Jaunmārupē, Spilvē un Skultē.