Pamatīgu drāmu Ķīnā notiekošājā Pasaules kausa izcīņā basketbolā piedzīvoja mūsu dienvidu kaimiņi, kad izšķirošajā mačā par vietu ceturtdaļfinālā ar 75:78 (14:26, 26:24, 14:15, 21:13) zaudēja Francijai, līdz ar to netiekot starp astoņām labākām komandām.

“Braļuki” vēl trešās ceturtdaļas sākumā bija iedzinējos ar 42:59, taču pēdējā ceturtdaļā ne tikai atspēlējās, bet panāca arī vadību 69:68 un 72:70. Spēles beigas bija ļoti saspringtas, kurā veiksme un arī tiesnešu neliela palīdzība bija Francijas pusē.

Francijai 24 punktus guva Evans Furnjē, 21 punktu pievienoja Nando de Kolo. Savukārt Lietuvas izlasei Jons Valančūns guva 18 punktus un pievienoja astoņas atlēkušās bumbas, bet 12 punkti bija Mantam Kalnietim.

Lietuvieši spēli sāka vāji, nespējot tikt pie labām iespējām groza tuvumā, tāpēc pēc desmit minūtēm Daiņa Adomaiša trenētā vienība bija ar -12. Turpinājums jau bija enerģiskāks, jo īpaši pēdējā ceturtdaļa, kurā Lietuvas vīri parādīja izcilu cīņassparu. Ar to gan bija par maz. Beigās Valančūns pie 74:76 varēja panākt neizšķirtu ar soda metieniem. Pirmais bija precīzs, bet otrajā strīdīgā epizodē tiesnešu svilpe klusēja.

Well done @FIBA @FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr

