Valmieras teātra Apaļajā zālē 29. novembrī pirmizrāde amerikāņu rakstnieka Ernesta Hemingveja visautobiogrāfiskākajam romānam “Ardievas ieročiem” Vara Braslas režijā. Galvenajās lomās Elīna Hanzena un Rihards Jakovels.

“Ardievas ieročiem” ir Ernesta Hemingveja personiskākā grāmata, kas stāsta par pirmo piedzīvoto karu viņa dzīvē un pirmo mīlestību, jūtām, kas atstājušas pēdas visā viņa turpmākajā dzīvē un daiļradē.

“”Ardievas ieročiem” ir daļēji autobiogrāfisks materiāls. Jauns amerikānis sastopas Itālijā ar anglieti, medmāsu, un sākas ļoti lielas kaislības.

Hemingvejs bez kara lietām nav Hemingvejs.

Tās ir obligāti klātesošas visos Hemingveja darbos. Šoreiz tās ir arī ļoti interesantās, dziļās, simpātiskās mīlas lietas starp vīrieti un sievieti,” stāsta režisors.

Notikumi risinās 1917. gadā Itālijā. Amerikāņu leitnanta Frederika Henrija pelēko piefrontes ikdienu kliedē iepazīšanās ar medicīnas māsu Ketrinu Bārkliju.

Elīna Hanzena par savu Ketrīnu teic: “Ketrīna Bārklija ir angliete, kura ieradusies Itālijā, sekojot savai pirmajai mīlestībai. Viņa ir sieviete, kura grib būt sargājama. Divdesmit divu gadu vecumā Ketrīna ir zaudējusi tuvu cilvēku, līdz ar to viņai ir liels aizsargslānis un nevēlēšanās kādu laist sev klāt. Tad parādās Frederiks un viņa sajūtu līmenī saprot, ka tas ir kaut kas liels un īsts.

Arī Frederiks laika gaitā saprot, ka tas nav tikai flirts. Viņa ir skaista angliete ar labām manierēm, pieklājīga.

Sieviešu tips, kas gatavas upurēties vīrieša dēļ.

Pati es tāda neesmu, tādēļ sākumā mēģinājuma procesā bija ļoti grūti.”

“Frederiks Henrijs – pārliecināts, mērķtiecīgs, ļaujas dzīvei, ņem no dzīves maksimumu, ko tā tajā mirklī dod,” stāsta Rihards Jakovels un atklāj: “Varis ir ļoti gudrs. Viņam ir ļoti, ļoti laba atmiņa, viņš māk ļoti krāsaini stāstīt savus atmiņu stāstus, no kuriem arī es smeļos un, viņam nemanot, kādas mēģinu ielikt izrādē, jo tā ir Vara izrāde un es gribu, lai arī kaut grams vai desmit grami, vai simt grami ir no Vara šeit.”

Šis ir ļoti populārs literārais darbs, un, pie tā strādājot, režisors aktieriem ieteicis dažādas filmas. Elīna atklāj, ka viņa pati skatījusies filmu par Pirmo pasaules karu, dokumentālās filmas: “Režisors ļoti paļaujas uz mums, kas, man liekas, ir liela vērtība.

Man kā jaunai, nepieredzējušai aktrisei tā ir kā pārbaude sev, vai es šo spēju.

Iespējas, jo īpaši Apaļajā zālē, ir ļoti minimālas, tāpēc mēs vairāk koncentrējamies uz cilvēkiem un to, kā viņi jūtas, ko viņi dara un ko viņi grib. Karš ir liels posts, jo karš ir karš, kur ir apstākļi, kurus nevar neņemt vērā. Nav nozīmes, kur ir karš – Itālijā vai Latvijā. Tas ir vienādi briesmīgi.”

Režisors ir gandarīts par jauno aktieru darbu. “Šie divi jaunie aktieri, viņu attieksme pret šo darbu un vispār pret darbu, materiālu ir negaidīti nopietna, atdevīga. Process ir man ļoti tīkams savā mērķtiecībā, savā gribēšanā, savā daudz kur varēšanā. Viņi ir talantīgi cilvēki.”

Runājot par darba aktualitāti, V. Brasla nosaka: “Mani nepamet sajūta, ka cilvēki nenovērtē to, kā mēs dzīvojam. Bumbas nekrīt, maize ir, silts dzīvoklis ir. Katram savas ķibeles un vienmēr kaut kur liksies, ka “aiz sētas tā zāle ir zaļāka”, bet novērtējiet to, kas ir.”

Savukārt Elīna aicina: “Jā, mīlestība var būt neatkarīgi no apstākļiem. Var būt karš, bet tā var pastāvēt. Ja tā ir liela, cilvēki uz daudz ko ir gatavi, lai tikai būtu ar to otru kopā.

Katrs skatiens ir ļoti svarīgs, katrs pieskāriens var būt pēdējais.

Izbaudiet mirkli, vienkārši izbaudiet mirkli!”

Pārējās lomās: Aigars Api­nis, Anna Nele Āboliņa, Kārlis Freimanis, Eduards Johansons, Januss Johansons, Vizma Kalme, Tālivaldis Lasmanis, Juris Laviņš, Mārtiņš Liepa, Arnolds Osis, Inese Ramute, Rihards Rudāks, Skaidrīte Putniņa, Uldis Sniķers.

Izrādes radošajā ansamblī arī scenogrāfs Valters Kristbergs, kostīmu māk­sliniece Ieva Vieta, gaismu māksliniece Santa Grāvelsiņa un komponists Emīls Zilberts.