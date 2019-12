Naudas nav! LTV nevarēšot rādīt bobsleju, biatlonu, vieglatlētikas čempionātu

Foto: Toms Koklītis/LETA

Latvijas Televīzijai (LTV) pietrūkst līdzekļu sporta pasākumu raidīšanas licenču iegādei, liecina Ministru kabineta rīkojuma projekts.

Ieņēmumu lejupslīdes un svārstību līdzsvarošana

Otrdien valdība lems par 211 208 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, ko pieprasījusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

Ņemot vērā nepietiekošo uzkrājuma līmeni ieņēmumu lejupslīdes un svārstību līdzsvarošanai, 2019.gada rudens-ziemas sezonā izveidojusies situācija, kurā LTV nevarēs nodrošināt iepriekš ar starptautiskajām sporta licenču izplatīšanas organizācijām noslēgto starptautisko sporta pārraižu tiesību apmaksu, norādīts rīkojuma projektā.

Kopējā prognozētā sporta licenču maksājumu summa veido 568 666 eiro. Sākot no 2014.gada, LTV valsts budžeta dotācijas finansējuma ietvaros jau saņem 355 718 eiro, kas paredzēts būtisku sporta notikumu atspoguļošanai. Tomēr, lai nodrošinātu precīzu sporta licenču maksājumu pārskatu atsevišķu licenču dalījumā, izvērtējot pieejamos resursus, LTV ir identificējusi papildus nepieciešamos finanšu līdzekļus 211 208 eiro apmērā.

Ko neredzēsim, ja nebūs naudas

Lai nodrošinātu LTV pamatfunkcijas izpildi, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nepieciešamais finansējums ir 211 208 eiro, ko izlietos līdz 2019.gada beigām.

LTV plāno apmaksāt sekojošas licences: biatlona un bobsleja pārraidīšanai, kam trūkstošais finansējums sasniedz attiecīgi 20 000 un 115 000 eiro.

Plānots apmaksāt arī 2022.gada Pasaules kausa futbolā pārraidīšanas licenci, kuras iegādei nepieciešami papildu 60 000 eiro.

Tāpat plānots iegādāties licenci pasaules čempionātam vieglatlētikā. Tās iegādei nepieciešami papildu 6708 eiro.

Nepieciešamais papildu finansējums pludmales volejbola Eiropas čempionāta fināla licences iegādei sasniedz 8000 eiro, bet futbola pārraidīšanai – 1500 eiro.

Tāpat rīkojuma projektā norādīts, ka izdevumi sedzami no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, jo LTV ieņēmumi no saimnieciskās darbības “ir samazinājušies un arī turpmāk samazināsies, stājoties spēkā grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz iziešanu no reklāmas tirgus 2021.gada 1.janvārī”.

Uzziņa:

Kā ziņots, pagājušā gada.jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas nosaka sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus 2021.gadā.

Grozījumi nosaka no 2021.gada sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķirt papildu līdzekļus tādā apjomā, kas atbilst par komerciālo paziņojumu izvietošanu gūtajiem ieņēmumiem, kā arī izmaksām, kas radīsies, aizstājot komercpaziņojuma raidlaiku ar oriģinālsaturu.