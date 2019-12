Publicitātes foto

Par labāko veikalu “Drogas” Latvijā šogad atzīts veikals Siguldā, Vidzemes šosejā 16, bet Lietuvā šo titulu ieguvis veikals Pluņģē, Senamiescio 7.

Balvā par izcilo darbu abu veikalu vadītājas saņems braucienu uz Guandžou pilsētu Ķīnā, kur piedalīsies AS “Drogas” mātes uzņēmuma “A.S. Watson Group” grandiozajā Pasaules labāko veikalu apbalvošanas ceremonijā kopā ar šīs mazumtirdzniecības grupas kolēģiem no visas pasaules.

Publicitātes foto

AS “Drogas” iekšējā konkursā, kas norisinājās jau ceturto reizi, sīvā konkurencē 2019.gada garumā sacentās visi Latvijas un Lietuvas Drogas mazumtirdzniecības tīkla veikalu kolektīvi.

Lai iekļūtu finālā, veikaliem bija jāuzrāda izcili darbības rādītāji dažādos aspektos – sākot ar ikdienišķu kārtības ievērošanu un beidzot ar augstiem pārdošanas, klientu apkalpošanas rezultātiem un ļoti labām atsauksmēm no veikala klientiem.

Veikalu-finālistu komandas konkursa noslēgumā saņēma izaicinošus papildu uzdevumus, kuros bija jāpierāda spēja saliedēt spēkus, čakli piedaloties dažādās uzņēmuma iekšējās komunikācijas un sociālās atbildības aktivitātēs, kā arī jāsagatavo prezentācija par tēmu “Kāpēc esam labākais veikals?”, kas pārliecinoši jāprezentē milzīgas kolēģu auditorijas priekšā.

Publicitātes foto

Labāko Latvijas “Drogas” veikalu Top trijniekā šogad iekļuva arī veikals Cēsīs, Raiņa ielā 26/28, un Rīgā, Biķernieku ielā 143.

2019.gada labākā veikala “Drogas” Latvijā vadītāja Evija Nabaža: “To var paveikt tikai visa komanda kopā, tādēļ liels paldies maniem kolēģiem par lielisko darbu un atbalstu! Biju ļoti pārsteigta par uzvaru. Līdz pat asarām, dzirdot savu vārdu! Jo mūsu mērķis bija piedalīties, būt aktīviem, nevis uzvarēt. Prieks, ka izturējām līdz galam un nenolaidām rokas – īpaši konkursa finālā, kad vairāki darbinieki slimoja. Tad tiešām izjutām, ka esam “viens par visiem, visi par vienu” un varam gāzt kalnus.”

Brauciens uz Ķīnu 2020. gada martā sakritīs ar Evijas 10 gadu darba jubileju “Drogas” veikalā Siguldā, kur pēdējos divus gadus viņa ieņem veikala vadītājas amatu. Tas būs Evijas pirmais lidojums un tāpat kā Lietuvas labākā “Drogas” veikala vadītājai Laurai Grigalauskienei – tālākais ceļojums dzīvē. Arī Laura ir ilggadēja uzņēmuma darbiniece – “Drogas” veikals Pluņģē ir viņas pirmā un vienīgā darbavieta kopš 2011. gada.

Par AS Drogas mātes uzņēmuma “A.S. Watson Group” 2019.gada Pasaules labāko veikalu apbalvošanas ceremonijas vietu šogad izvēlēta Ķīnas pilsēta Guandžou, jo tieši tur 1820.gadā tika dibināta aptieka “The Canton Dispensary”, kas vēlāk pārtapa uzņēmumā “A.S. Watson Group”.

Uzziņa:

AS “Drogas” ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls skaistumkopšanas, veselības, higiēnas un sadzīves preču segmentā Baltijā ar 144 veikaliem Latvijā un Lietuvā.

Latvijā “Drogas” ir pārstāvētas visplašāk – klientiem pieejami 90 veikali, Lietuvā atvērti 54 veikali. AS “Drogas” Latvijā un Lietuvā kopumā nodarbina vairāk nekā 1 300 darbiniekus. No 2004. gada AS “Drogas” ir mazumtirdzniecības grupas “A.S. Watson Group” uzņēmums.