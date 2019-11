Foto: Evija Trifanova/LETA

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sarunu procedūras rezultātā ir panācis vienošanos ar SIA “Clean R”, SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Lautus” par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu visiem rīdziniekiem ar līdzšinējiem noteikumiem arī pēc 11.decembra, kad beigsies valdības izsludinātā ārkārtas situācija, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja Dace Gaile aģentūrai LETA atzina, ka Rīgas domei minētā sarunu procedūra nebija jāsaskaņo ar IUB, jo pašvaldības rīcībā neesot daudz rīku, lai nodrošinātu, ka atkritumi Rīgā tiek izvesti arī pēc 11.decembra.

Iepriekš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji aģentūrai LETA gan pauda, ka neredz juridiski tiesisku veidu kā nodrošināt, ka dome var turpināt sadarbību ar pašreizējiem atkritumu apsaimniekotājiem, neliekot iedzīvotājiem pārslēgt jaunus līgumus.

Noslēgtie līgumi paredz, ka atkritumu apsaimniekotājiem ir pienākums ar šī gada 12.decembri nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, nepasliktinot pakalpojumu sniegšanas būtiskos nosacījumus, kādi klientiem bija spēkā līdz 11.decembrim.

Iedzīvotājiem, kuriem līdz 14.septembrim bija noslēgti līgumi ar SIA “Clean R”, SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Lautus”, jauni līgumi nebūs jāpārslēdz, sola dome.

Savukārt tiem iedzīvotājiem, kurus līdz 14.septembrim apkalpoja SIA “Pilsētvides serviss”, bet ārkārtējas situācijas periodā to apkalpošanu pārņēma SIA “Clean R” (juridiskās personas) un SIA “Eco Baltia vide” (fiziskās personas), būs jānoslēdz līgumi līdz 31.decembrim, ja tas vēl līdz šim nav izdarīts.

Departaments līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām noslēdzis 26. un 27.novembrī. Plānots, ka tie stāsies spēkā 12.decembrī un darbosies līdz dienai, kad tiks noslēgts jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums ar komersantiem, kas būs izraudzīts jaunā atklātā konkursā, vai arī līdz brīdim, kad stāsies spēkā Konkurences padomes gala lēmums par starp Rīgas pilsētas pašvaldību un AS “Tīrīga” noslēgto koncesijas līgumu.

Par līgumu pārslēgšanu iedzīvotājiem jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotājiem. Ar SIA “Clean R” var sazināties pa tālruni 67111001, bet SIA “Eco Baltia vide” – pa tālruni 8717.

Klientu ērtībām Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā ir izveidots arī zvanu centrs, ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruni 67474700 darba laikā – pirmdien no plkst.8.30 līdz 18, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17 un piektdien no plkst.8.30 līdz 16.