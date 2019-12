Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 12.decembra plkst. 6.30 līdz 13.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 48 izsaukumus – 20 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem un 10 izsaukumi bija maldinājumi, tā portālu šorīt informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļs pārstāve Inta Palkavniece.

Plkst. 10.23 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novadu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, no ēkas viena dzīvokļa redzamas liesmas un izveidojies sadūmojums. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka dzīvojamā mājā vienā no dzīvokļiem dega sadzīves priekšmeti 2 m2 platībā, kas radīja spēcīgo sadūmojumu. No sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdztekus no ēkas tika evakuēts viens cilvēks. Plkst. 11.20 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 20.26 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Krāslavas novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka daudzstāvu dzīvojamā mājā izveidojies spēcīgs sadūmojums un deg viens dzīvoklis 60 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 22.08 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 23.27 tika saņemts izsaukums uz Rēzekni, kur no dzīvojamās mājas bija redzamas liesmas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsēji no degošās ēkas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Savukārt pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās viens cilvēks. Plkst. 3.34 ugunsgrēks tika likvidēts un tā kopējā degšanas platība bija 160 m2.

VUGD aicina iedzīvotājus uzmanīgi apieties ar uguni un, piemēram, šobrīd, kad apkures sezona ir tikai nesen sākusies, izmantojiet apkures ierīces atbilstoši to ekspluatācijā noteiktajam, nepārkurināt krāsnis un nenovietot degtspējīgus priekšmetus pie krāsns, kā arī uzmanīgi dedzināt sveces mājokļos un nesmēķēt iekštelpās. Lai savlaicīgi pamanītu izcēlušos ugunsnelaimi, uzstādiet savos mājokļos dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus brīdinās, ka telpā ir izveidojies sadūmojums.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, elektrības transformators, dīvāns, sešos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, sodrēji ēkas dūmvadā, divas vieglās automašīnas, kravas automašīna.