Ugunsgrēkos Ventspils un Rēzeknes novados gājuši bojā trīs cilvēki

Foto: Zane Bitere/LETA

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 10.decembra plkst. 6.30 līdz 11.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 30 izsaukumus –12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem un septiņi izsaukumi bijamaldinājumi. Ugunsgrēkos gājuši bojā trīs cilvēki, tā šorīt portālu “La.lv” informēja VUGD pārstāve Inta Palkavniece.

Plkst. 17.37 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Ventspils novadā, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka pa dzīvojamās ēkas logiem redzama degšana ar atklātu liesmu un ēka deg 70 m2 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. Plkst. 21.23 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 21.27 tika saņemts izsaukums uz kādu dzīvojamo ēku Rīgā, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, no viena ēkas dzīvokļa nāca lieli dūmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka ugunsgrēks izcēlies vienā no ēkas dzīvokļiem. Izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji iekļuva dzīvoklī un no sadūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 22.04 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 0,4 m2 platībā dega sadzīves mantas.

Naktī plkst. 2.03 VUGD saņēma izsaukumu uz Rēzekni, kur aculiecinieki informēja, ka deg giroskūteris. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg giroskūteris, dīvāns un sadzīves mantas 10 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vēl sešus. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 2.42 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 2.55 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Rēzeknes novadu, kur dega dzīvojamā māja. Ierodoties konstatēts, ka dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu 50 m2 platībā un pastāvēja liels sadūmojums. Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Plkst. 5.47 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakardien ugunsgrēkos gāja bojā trīs cilvēks, bet cieta divi, kas nozīmē, ka šogad ugunsnelaimēs zaudētas jau 75 cilvēku dzīvības.

Lielu daļu no šīm traģēdijām varēja savlaicīgi pamanīt un novērst, ja vien mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors – reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojumu, tas ar ilgu un skaļu signālu brīdinās par izcēlušos nelaimi, pievērsīs cilvēku uzmanību, ļaus pašam izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Diemžēl aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos ar cietušiem un bojāgājušiem cilvēkiem ugunsdzēsēji glābēji spalgo dūmu detektora signālu nedzirdēja. VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, koka plāksnes, sadzīves mantas, sodrēji ēkas dūmvadā, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, trīs garāžas, dārza māja, kūts.