Karters Eštons pie HK “Soči” vārtiem. Foto: Rīgas “Dinamo”

Pateicoties Kartera Eštona diviem gūtajiem vārtiem, Rīgas “Dinamo” svētdien Kontinentālās hokeja līgas spēlē viesos papildlaikā ar 3:2 pārspēja HK “Soči un pārtrauca trīs zaudējumu sēriju.

Bez Eštona, kurš izcēlās pirmajā periodā un papildlaikā, vārtus guva arī Uvis Balinskis. Rīdzinieki divas reizes realizēja lielo skaitlisko pārsvaru, pirmajā un otrajā periodā panākot neizšķirtu 1:1 un 2:2. Zīmīgi, ka Soči ir vieni no līgas līderiem gan vairākumā, gan mazākumā, turpretim rīdzinieki abos rādītājos ir vieni no sliktākajiem. Pirms spēles Sočos “Dinamo” hokejisti septiņās cīņās bija realizējuši tikai vienu no 28 vairākumiem.

Kūrortpilsētā mājinieki deva iespēju uzlabot statistiku, jo divas reizes rīdzinieki vairāk kā pusotru minūti varēja spēlēt lielajā vairākumā. Pirmajā reizē pietika ar septiņām sekundēm, lai vārtu priekšā nogādātu ripu Eštonam, bet otrajā spēcīgs un precīzs šķēliens vārtu augšējā stūrī padevās Balinskim.

Sāncenšiem ļoti skaista iznāca otrā ripa, Andrejam Altibarmakjanam laukuma stūrī nokausējot Danielu Bērziņu un tālāk izrēķinoties arī ar vārtsargu Andreju Makarovu.

Trešajā periodā abas komandas spēlēja disciplinēti, rodoties maz vārtu gūšanas momentiem. Labu iespēju neizmantoja Gints Meija, bet Oskars Batņa no vārtu priekšas trāpīja pa stabiņu.

Papildlaikā ar ātrumu vārtu priekšā ierāvās Eštons un ripa veiksmīgi pārslīdēja pāri līnijai, ļaujot “Dinamo” tikai otro reizi 13 savstarpējās spēlēs uzvarēt HK “Soči”.

“Pats galvenais, ka šodien izcīnījām divus punktus. Bija līdzvērtīga spēle, kuru līdz beigām izturējām. Pretinieks beigās izdarīja lielu spiedienu. Bija lieliska atmosfēra arēnā, paldies skatītājiem,” pēcspēles preses konfrencē sacīja “Dinamo” galvenais treneris Ģirts Ankipāns.

Traumas dēļ maču nepabeidza Ņikita Setdikovs.

“Viņam ripa trāpīja pa seju, neizskatījās labi,” piebilda treneris.

Rīdzinieki ar 25 punktiem pacēlās uz desmito vietu rietumu konferencē un mēģinās ķert šodienas sāncenšus, kuriem par trim punktiem vairāk. Nākamā spēle otrdien Čerepovecā pret punktu mazāk ieguvušo “Severstaļ”.