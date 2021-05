Foto: mammadaba.lv

LVM apsaimniekotajos ezeros 1. maijā atklās makšķerēšanas sezonu







Latvijas valsts mežu apsaimniekotajos ezeros un ūdenskrātuvē aktīvā makšķerēšanas sezona sāksies 1. maijā.

Jau tiek saņemti interesentu zvani ar jautājumiem par licencēm, namiņu rezervāciju, laivu skaitu un citiem. Gaisā jūtamais satraukums ir pamatots – maija mēnesis nu jau vairs nav tālu, nieka nedēļa un pāris dienas.

Sezonas aktualitātes LVM Tērvetes ūdenskrātuvē

LVM Tērvetes ūdenskrātuves bagātība ir karpas, kuru krājumi tiek regulāri papildināti. Ūdenskrātuvē ir noķerti pat 1,5 kg smagi asari un līdz pat 10 kg smagas līdakas.

Interesentiem tiek piedāvātas vienpadsmit laivas, ir izbūvētas vairāk nekā divdesmit laipas, kuras ir izvietotas vienmērīgi gar ūdenskrātuves krastu.

Šogad ūdenskrātuves apkārtnē aktīvi ir veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi – rekonstruētas laipas, trepes uz nogāzēm un atjaunoti soli uz namu terasēm.

Tiem, kas vēlas nakšņot ainaviskās ūdenskrātuves krastos ir pieejami 12 kempinga namiņi. LVM Tērvetes ūdenskrātuvē rezervācijām pieejami gan divvietīgi, gan trīsvietīgi, gan četrvietīgi namiņi.

Savukārt dabas draugi novērtēs sakopto, skaisto un mierīgo ūdenskrātuves apkārtni, iespēju vērot ainavu no putnu novērošanas skatu torņa, doties garās pastaigās tuvējās dabas takās, iznomāt SUP dēļus un ūdens velosipēdus, vai atpūsties labiekārtotās piknika vietās.

Vairāk informācijas un rezervācijas pa mob. t. +371 26115333.

LVM Lielauces ezers gatavs sezonas atklāšanai

LVM Lielauces ezera bagātība ir līdakas. Iespējas izvilkt lielisku lomu ir liela, jo katru gadu līdaku krājumi tiek papildināti. Bez tam te var cerēt arī uz bagātīgiem asaru lomiem.

AS “Latvijas valsts meži” laivu bāze aktīvai atpūtai uz ūdeņiem piedāvā piecpadsmit laivas un trīs SUP dēļus, bet nakšņošanai četras peldošas atpūtas mājiņas ar nelielām terasēm. Jā, tiešām peldošas mājiņas uz ūdens! Divas no tām sasniedzamas ar laivu, atrodas aptuveni 300 un 100 m attālumā no laivu bāzes.

Ainavu baudītājiem un atpūtniekiem par prieku blakus ezeram atrodas Lielauces pils, no kuras pa garu laipu var nokļūt līdz ezera krastam. Te var doties ainaviskā pastaigā pa tuvējo apkārtni.

Savukārt putnu vērotāji var mēģināt ieraudzīt virs ezera medījošo zivjērgli, šeit ligzdojošos un migrējošo ūdensputnus.

Vairāk informācijas un rezervācijas pa mob. t. +371 26556771

Jaunumi LVM Kaņiera ezerā

LVM Kaņiera ezers putnu un zivju krājumu ziņā ir viens no bagātākajiem ezeriem Latvijā. Tā ir iecienīta makšķernieku un putnu vērotāju vieta. Te visbiežāk makšķerētā ir līdaka, tad seko līnis, rauda, rudulis, breksis, karūsa, sudrabkarūsa un asaris.

Kaņiera ezera laivu bāze ir labiekārtota un moderna ar auto stāvvietu, laivu novietni un WC. Te makšķerniekiem piedāvā vairāk nekā četrdesmit laivas un SUP dēļus, kā arī ir pieejamas piknika vietas.

Vairāk informācijas un rezervācijas pa mob. t. +371 29253514.

Makšķerēšanas un spiningošanas sezona LVM Lielauces un Kaņiera ezerā un Tērvetes ūdenskrātuvē atsāksies 1. maijā. Laipni gaidīti azartiskie, veiksmīgie un prasmīgie makšķernieki!