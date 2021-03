Pirmo reizi LU Juridiskās fakultātes vēsturē tiek atņemts bakalaura grāds absolventam Ieteikt 2







“Šis ir viens no karstākajiem jautājumiem šajā brīdī. Kā tiks veidotas nodarbinātības attiecības ar konkrēto prokuroru, tas ir prokuratūras ziņā,” par to, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē tika nolemts par bakalaura grāda atņemšanu vienam no LU juridiskās fakultātes absolventiem, RīgaTV 24 raidījumā “Uz līnijas” pastāstīja Dr. iur. Anita Rodiņa, Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes dekāne, Satversmes tiesas tiesnese.

Juridiskās fakultātes dome ir konstatējusi un lēmusi, ka ir jāatņem bakalaura grāds konkrētajai personai. Noslēguma pārbaudījumu komisija esot konstatējusi, ka izstrādājot bakalaura grādu, tika pārkāpts būtisks princips par ko visos laikos ir iestājusies Latvijas Universitāte – izstrādājot bakalaura darbu tika pieļauts plaģiāts – “citu domas, citu darbi tika uzdoti kā savi, bez atsauču lietošanas”, sacīja LU juridiskās fakultātes dekāne.

Līdz ar to fakultātes dome ir lēmusi un tāds lēmums ir pieņemts pirmo reizi Latvijas vēsturē – atņemt bakalaura grādu vienam no LU juridiskās fakultātes absolventiem (prokuroram Uldim Cinkmanim).