Rīgas “Dinamo” un “Montreal Canadiens” spēles plakāts. Arhīva foto

Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 30 gadiem Rīgas Sporta pilī notika spēle, kāda hokeja cienītājiem padomju ap­stākļos pāris gadu iepriekš būtu šķitusi neiedomājama – draudzības mačā tikās Rīgas “Dinamo” un viena no tā laika populārākajām NHL komandām “Montreal Canadiens”.

Latvijas sporta vēsturē tobrīd tas bija bezprecedenta gadījums. Lielais notikums kļuva iespējams, pateicoties kanādiešu Eiropas turnejai, kurā bija iekļauta arī PSRS, kuras sastāvdaļa Latvija, kaut pasludinājusi neatkarību, faktiski joprojām bija.

Noteicošais politiskais faktors, bez šaubām, bija Mihaila Gorbačova sāktā samierināšanās ar Rietumiem. Sportu uzskatīja par vienu no attiecību normalizēšanas ceļiem.

Tostarp jau 1989. gadā padomju hokejistiem ļāva darboties NHL komandās.

Tiesa, “Montreal Canadiens” draudzības vizīte gandrīz izjuka, jo neilgi pirms tās vasarā uz ASV aizmuka viens no vadošajiem padomju hokejistiem Sergejs Fjodorovs.

Rīgā kanādieši ieradās dienu pirms spēles ar reisa lidmašīnu no Ļeņingradas (Sanktpēterburgas), kur bija apspēlējuši no Ļeņingradas ASK un Jaroslavļas “Torpedo” hokejistiem izveidoto komandu.

Daudzus pārsteidza, ka viesi PSRS tūrē ņem līdzi ne tikai savu pārtiku, bet pat minerālūdeni un ka to lielos daudzumos tērē vienkārši mutes skalošanai.

Savukārt kanādiešus Rīgā patīkami pārsteidza salīdzinoši brīvākā gaisote nekā Ļeņingradā, kur hokejisti bija apzagti.

To, ka Latvija pasludinājusi neatkarību, droši vien apzinājās vien dažs no viesiem.

Biļetes uz maču, protams, dabūja vien retais. Cena “no rokas” par tām sasniedza pat 120 rubļu – summu, kas līdzinājās daudzu padomju pilsoņa mēneša algai.

Spēle starp “Dinamo” un “Montreal Canadiens” noslēdzās ar rezultātu 2:4. Vienu ripu iemeta “Dinamo” kapteinis Oļegs Znaroks, bet komandas vārtus sargāja Artūrs Irbe.