Foto: AFP/LETA

Vai nākamgad Putins zaudēs amatu? Mēģinām prognozēt nākotni! Ieteikt







Juris Lorencs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Manas pirms gada izteiktās prognozes piepildījušās daļēji. Krievijas agresīvās politikas un augsto enerģijas cenu dēļ Zaļais kurss patiešām ticis piebremzēts, darbu atsāk ogļu spēkstacijas, reabilitāciju piedzīvo atomenerģija. Tomēr es nespēju paredzēt aizvadītā gada galveno notikumu – Krievijas iebrukumu Ukrainā. Iespējams, tāpēc, ka mēs instinktīvi cenšamies nedomāt par tik sliktām lietām kā karš.

? Vai karš Ukrainā beigsies?

Tas atkarīgs pirmkārt no tā, cik vienoti un izlēmīgi būs Rietumi. Ja Ukraina pietiekami lielā skaitā saņems modernus ieročus, tankus, pretgaisa aizsardzības sistēmas un tālas darbības raķetes, Krievija var tikt apturēta jau 2023. gadā. Ja nē, tad Krievijas terors turpināsies, notiks mēģinājumi iekarot jaunas teritorijas, ar raķetēm tiks apšaudīta civilā infrastuktūra. Ukraina cietīs zaudējumus, cīnīsies, bet nepadosies.

? Vai nākamgad Putins zaudēs amatu?

Varbūt tas notiks nākamgad, varbūt vēlāk. Diezgan droši gan var prognozēt to, kā tieši tas notiks. Proti, nedemokrātiskā veidā, visdrīzāk “galma apvērsuma” ceļā. Kā apliecinājums tam kalpo nesenā Krievijas vēsture. Nikolajs II tika nogalināts, bet Ļeņins – izolēts vasarnīcā. Staļinam pēc pārciesta insulta netika laikā sniegta medicīniskā palīdzība. Hruščovs tika padzīts no amata. Gorbačovs – vispirms gāzts, tad atstāts bez varas. Jeļcins tika pierunāts atkāpties. Putins nebūs izņēmums. Tieši to pašu var teikt par Baltkrievijas diktatoru Lukašenko.

? Vai Krievijā sāksies plaši nemieri, tautas revolūcija, kas novedīs pie pašreizējās Krievijas Federācijas sairuma?

Diemžēl to mēs nezinām. Bet, ja tas notiks, tad ļoti ātri un, iespējams, arī vardarbīgi. Process, no kura tik ļoti baidās Rietumi. Arī šeit analoģijas meklējamas Krievijas vēsturē. Pēc 1917. gada Oktobra revolūcijas sabruka Krievijas impērija, pēc neveiksmīgā 1991. gada augusta puča – Padomju Savienība.

? Vai pasaulē tiks ieviestas jaunas Covid-19 karantīnas un mājsēdes?

Nē. Pašreizējā notikumu attīstība Ķīnā, kur pēc Covid-19 karantīnas atcelšanas jaunu saslimšanu un nāves gadījumu skaits sasniedz katastrofālus apmērus, liecina, ka drastiskie ierobežojumi bija nepamatoti gan no sociālā un saimnieciskā, gan no medicīniskā viedokļa. Teju trīs gadus ilgās mājsēdes dēļ Ķīnas iedzīvotāju dabiskā imunitāte pasliktinājusies tik ļoti, ka bīstams kļuvis ne tikai Covid-19, bet arī parasti gripas un saaukstēšanās vīrusi.

? Ja neskaita Krievijas–Ukrainas kara iznākumu, kas visvairāk izmainīs pasauli nākamajā gadā?

Tās būs tehnoloģijas. Iespējams, pēc gada šādu vai līdzīgu tekstu “Latvijas Avīzei” jau varētu sacerēt mākslīgais intelekts.