Zeme tūlīt varētu būt lieciniece notikumam, kas uz Mēness notiek reizi 5000 gados







Asteroīds 2024 YR4, kas tika atklāts 2024. gadā un sākotnēji tika uzskatīts par iespējamu draudu Zemei, tagad tiek uzskatīts par potenciālu risku Mēnesim. Kā ziņo IFLScience, saskaņā ar NASA datiem šāds notikums, ja tas īstenosies, varētu būt rets fenomens, kas atkārtojas vien reizi 5000 gados.

Asteroīds 2024 YR4 pirmo reizi tika pamanīts 2024. gada 27. decembrī. Kopš tā laika astronomi to rūpīgi novērojuši, jo sākotnējie novērojumi liecināja par aptuveni 1% varbūtību sadursmei ar Zemi 2032. gada 22. decembrī.

Tomēr jaunākie dati, kas iegūti, ir samazinājuši šīs varbūtības aplēses līdz aptuveni 0,004%.

Planētu zinātnieks Dr. Endrjū Rivkins no Džona Hopkinsa universitātes Merilendā skaidroja žurnālistiem: “Trieciena iespējamība Mēnesī vienmēr pastāvējusi, taču sākotnēji tā bija mazāka, jo Zeme bija lielāks mērķis.” Viņš piebilda, ka orbītas izmaiņas ir attālinājušas asteroīdu no Zemes, vienlaikus tuvojot to Mēnesim, tādējādi palielinot sadursmes ar Zemes pavadoni varbūtību līdz gandrīz 4%.\

NASA Zemei tuvu esošo objektu pētījumu centra Dienvidkalifornijas Jet Propulsion Laboratory veiktā analīze precizē, ka 2032. gada 22. decembrī asteroīda 2024 YR4 sadursmes ar Mēnesi iespējamība ir 4,3%, kamēr iespēja, ka tas mierīgi aizlidos garām, pārsniedz 96%.

Planologs uzsver, ka šis objekts, visticamāk, nesagādās tiešus draudus Zemei, taču zinātnieki neizslēdz iespēju, ka sadursme ar Mēnesi varētu izraisīt meteoru lietu uz mūsu planētas virsmas.

NASA eksperti pieļauj, ka asteroīda trieciens Mēnesim varētu radīt aptuveni 1 kilometru platu krāteri, atbrīvojot enerģiju, kas pielīdzināma 6,5 megatonnām TNT.

Tāpat zinātnieki, izmantojot V. M. Keka observatoriju Havaju salās, ir noskaidrojuši asteroīda fizikālās īpašības un izcelsmi. Izrādās, ka 2024 YR4, kura diametrs sasniedz gandrīz 60 metrus, ir hokeja ripas formas un rotē ārkārtīgi ātri – vienu apgriezienu veicot ik pēc 20 minūtēm.

Tiek uzskatīts, ka šis asteroīds, visticamāk, radies asteroīdu joslā netālu no Jupitera – reģionā, kur Zemi šķērsojoši asteroīdi parasti neizveidojas.

Šie atklājumi liecina, ka, lai gan Zemei tiešs apdraudējums vairs netiek prognozēts, 2024 YR4 paliek aizraujošs pētījumu objekts, kas var sniegt vērtīgus datus par Saules sistēmas dinamiku.