Ekrānšāviņš no “X”.

VIDEO. Pār Vāciju pārlidojis iespaidīgs meteorīts “2024 BX1”. Tiek meklētas simtiem tūkstošu eiro vērtas tā atlūzas Ieteikt







Asteroīds, iekļūstot Zemes atmosfērā, sadedzis Vācijā virs Brandenburgas. Ugunsbumbu naktī uz 21. janvāri varēja redzēt pat Leipcigā un Prāgā. Ir aizdomas, ka debess ķermeņa fragmenti atrodas kaut kur Havellendā.

Saskaņā ar amerikāņu kosmosa aģentūras NASA aprēķiniem, asteroīds nokrita pie Nenhauzenas Hevellendas rajonā plkst.1.32. To varēja redzēt arī no liela attāluma, tā raksta izdevums Tagesschau.de.

Ap 1 metru lielo objektu astronomi pamanījuši 90 minūtes pirms tas ienācis Zemes atmosfērā. Atlūzas var izrādīties vairākus 100 tūkstošus € vērtas.

Pēc pašreizējām aplēsēm nekādus postījumus asteroīda daļas nav nesušas. “Mums nav nekādu paziņojumu par šo incidentu,” svētdien Vācijas preses aģentūrai sacīja Hevellendas policijas pārstāve Petra Ortelt. Nav ziņu par īpašumu bojājumiem vai ievainotajiem.

Daudzi aculiecinieki tajā vakarā sociālajos tīklos augšupielādēja notikuma video.

Eiropas Kosmosa aģentūras ESA fiziķis Ričards Moisls ziņu žurnālam “Der Spiegel” pavēstīja, ka asteroīda fragmenti, iespējams, skāruši Zemi kā meteorīti. Meklētāju grupas svētdien devās to meklējumos. Tās Zemes atmosfērā iekļuva ar salīdzinoši mazu ātrumu, tikai dažus kilometrus sekundē.

Saskaņā ar Mazo planētu centra (MPC) datiem asteroīdu, kura diametrs ir aptuveni viens metrs, dažas stundas pirms to pamanīja, atklāja ungāru astronoms Krištians Sārneckis.

Debesu ķermenim tika dots provizoriskais nosaukums “Sar2736”, bet tagad tas ir minēts kā “2024 BX1”.

